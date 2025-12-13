Hemos celebrado –más o menos– el 50 aniversario de la muerte de Franco, del albor de la democracia y de la monarquía. El hecho más popular fue el libro que le han escrito a Juan Carlos I, que no sé por qué no le han dado el Premio Planeta y nos dejábamos de tonterías: al fin y al cabo a uno de sus antecesores –aunque fuera Habsburgo– le llamaron el Rey Planeta: otra injusticia que el bueno de Juanca, con quien tanto quisimos, debería poner de manifiesto para estupor de cortesanos y halago de bufones. En estas celebraciones afloran memorialistas –o memoriosos– de estricta observancia, memorialistas descalzos, podríamos decir. Aquellos cuya memoria se centra en lamentar lo que pudo haber sido y no fue, negar la validez esencial de lo conseguido, renunciar a las virtudes de la Constitución que, es sabido, y cierto, no fue radicalmente traída por un poder constituyente libérrimo, confundido con un tercer estado consciente y autónomo. Tienen razón, pero no son razonables. Y éticamente algo esquivos pues nunca acaban de decirnos qué pudo hacerse para que las cosas fueran esencialmente distintas. La cosa tiene su enjundia, pues en momentos de anemia democrática, podríamos preguntarnos: ¿si de nada sirvió lo que creímos, para qué debemos luchar por todo aquello, por esta Constitución? Pero no importa. Para muchos mirar hacia atrás es su forma de hacer política de progreso.

A mí también me gusta el juego de lo contrafáctico: qué hubiera pasado si… Pero tengo claro que, desgraciadamente, perdimos aquella guerra –la del 36– y que por más lamentos que pregonemos, el mundo fue como fue. Digo esto porque asisto a varios actos, leo un puñado de libros –los magníficos de Sesma y Casanova, sobre todo– y artículos varios, y me encuentro con tertulias y hemorragias de guasaps en los que el pensamiento de izquierdistas se vuelve conservador. Hay un lamento sostenido, como una nota grave de fondo, que sólo insiste en la pérdida. Vamos: que estos 50 años han sido tierra baldía, pérdida de tiempo. El número de los descalzos sube. Supongo que en la misma medida en que se incrementa el de los que desconfían de la democracia. La izquierda, incluso los que sólo aceptan este marco de manera parcial, se resiente porque también se instala en alguna forma de nostalgia, una de las herramientas fundamentales en el avance de las ultraderechas nacionales y cosmopolitas. No es que echen de menos las mismas cosas, pero sí aceptan el horizonte y el juego, el lugar del debate. Un problema que lastra todo posible futuro, cualquier razón para la ilusión.

El presidente del Gobierno, Felipe González, firma el Tratado de Adhesión de España a la CEE, el 12 de junio de 1985 / INFORMACIÓN

Cuando explico la Transición planteo a mis alumnos una primera cuestión: sus límites. Para unos, la muerte del dictador y la Constitución; para otros, la toma de posesión del Rey chisgarabís y el 23-F; para algunos, la Ley para la Reforma Política y las primeras elecciones… Todos tienen parte de razón y eso mismo da cuenta de la complejidad del momento histórico –que lo fue–. Personalmente pongo como límites el asesinato de Carrero, que dejaba al régimen sin un sucesor que pudiera inscribirse en la misma línea de carisma y claridad represiva, y el ingreso de España en la UE (entonces CEE), que hacía a la democracia definitiva. Y cuento que a Franco lo velaron y jalearon en el mismo gran salón de columnas del Palacio de Oriente en el que se firmó el Acta de Adhesión a la UE. Doce años costó la cosa. Pero mereció la pena. Que los españoles y españolas se convirtieran en una de las sociedades más proeuropeas mostró que su nivel de adhesión a la democracia –instituciones y valores– fue rápida y masiva. Fruto de determinadas correlaciones de fuerzas. Sí. Pero empezó con asesinos en el Gobierno y acabó en un gobierno socialdemócrata masivamente votado.

Ese uso alternativo de la sala presidida por la formidable escultura de «Carlos V y el furor» –¡eso es un nombre!–, copia de la obra de los Leoni, que ahora vive en el Prado, es la mejor metáfora, pues. De la muerte a la vida, del pasado al futuro. El problema, ahora, es si esa metáfora va a seguir teniendo el mismo sentido. Porque, es evidente, las reescrituras del pasado –menos la del emérito, que no precisa de estas banalidades– están muy condicionadas por lo que vemos en el futuro o, mejor, por lo que no vemos. Simplificando: la sociedad española está en trance de elegir la foto de 1975 o la de 1985. Por supuesto que no hay que ser rígidos: hay muchos caminos intermedios. Muchos jóvenes que se proclaman algo proclives al autoritarismo, casi seguro que no querrán perder los Erasmus o las dobles titulaciones ni los inmensos espacios de libertad europea. Pero la cuestión es si volvemos a reducir Europa a un territorio más o menos complicado o a una experiencia de ilustración, de paz y de alumbramiento de derechos. La cosa no está clara.

A los amigos memorialistas de estricta observancia les tengo oído que como aquí las cosas no se hicieron como era debido, sube Vox y el PP desbarra como si les hicieran transfusiones de calimocho antes de cada Pleno del Congreso –y no hablemos de Mazón, que lo suyo no debió ser calimocho–. Por eso, se ve, en el resto de la UE no hay ni un diputado de ultraderecha, ni un ministro, ni un presidente de Gobierno. Estos enfoques dificultan, por lo menos, que seamos capaces de ver unos cuantos problemas.

Y el caso es que si antes España era el problema y Europa la solución, ahora España es el problema y Europa es el problema. Lo que es bueno, en principio, porque demuestra que la añorada integración se ha conseguido. Lo malo es que las fuerzas que dirigen la estructura, siempre a medias, de la UE y sus potentísimos Estados soberanos, ya no son lo que eran. La socialdemocracia, que se esfuerza por recuperar el tiempo perdido en el sonido de relojes palaciegos, se destrozó allá por la época de la caída mágica del Muro; su problema no fue moral, sino político: no alcanzó a imaginar que la cuestión no era sólo económica sino de maneras de hacer política; y aún vive el vaivén. Cristianodemócratas, liberales o conservadores buscan un vagón en el que poderse rendir sin fe y sin honor a los populistas de derechas. Los verdes vegetan, sin ser capaces de establecer una agenda que concite convergencias perdurables. Y las «otras izquierdas» ahí están, éticamente pletóricas, políticamente desnudas. ¿Que exagero? Y tanto que exagero. Pero es por ver si alguien asume que los suyos –o los nuestros– no están como debieran.

Sin embargo, Europa es, todavía, sinónimo de democracia. Aunque, los días en que me levanto pesimista, la UE me recuerda a Polonia en la primavera de 1939: el rico bocado de la alianza de Hitler y Stalin o Trump y Putin. Pero con una diferencia: Polonia era ya una dictadura, la UE es una suma de democracias, aunque el partido Iscariote avance. Y encima no tenemos ejército: a nuestro San Pedro también le quitan la posibilidad de usar la espada –lo de Pedro no va por Sánchez, es una referencia evangélica por ver si se obra milagro–. No es que yo tenga mucha manía a favor de los ejércitos, que siempre arrastran ideologías amargas, pero tal y como están las cosas repito que un ejército europeo daría solidez a la estructura comunitaria. Sería caro. Y nos quitaría mantequilla. Pero es que ya nos la quitan de cualquier manera y soportar las barbaridades americanas y los desfiles de Moscú también nos empobrecerán. Leo que la suma de efectivos militares de los Estados de la UE es superior a los de Rusia, pero sin su potencial efectividad por falta de coordinación e interoperabilidad. No sería el bálsamo de Fierabrás, pero hablar de ello es inevitable.

Como lo será discutir el magnífico artículo de Habermas publicado hace un par de semanas donde pide distinguir entre las funciones comunitarias para las que se precisarán consensos o mayorías reforzadas y las que no –o sea: varias velocidades– o se permite que los reaccionarios paralicen todo el edificio. Mejor avanzar en los aspectos de cohesión jurídica –eliminando burocracia, por favor– que abstraerse en buscar acuerdos imposibles. Y no estaría mal, de paso, buscar una coalición democrática, para que la UE no esté sola: Canadá, Australia, Suiza, Nueva Zelanda, Sudáfrica, México, Brasil… podrían conformar un bloque potente. Ninguna de estas propuestas está exenta de riesgos y por ello los europeístas y las izquierdas deben tener claro un par de cosas: 1) La UE ya no es garantía de irreversibilidad de las políticas de derechos –ecologistas, sociales, feministas–. No debe renunciarse a nada, pero ser, a veces, un poco más prudente en las prioridades no estaría de más. 2) Sin proyectos europeístas claros, las agendas democráticas se volverán vacuas y acabarán por volverse contra la democracia, y eso es innegociable.

Aquí estamos: frente a un espejo incesante. Reparando metáforas, rehaciendo recuerdos, imaginando voluntades que sean más racionales que emotivas. UE o el furor. No hay mucho más donde elegir.