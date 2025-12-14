Opinión | En pocas palabras
Autobuses caducados
Un análisis técnico integral elaborado por los empleados de los autobuses metropolitanos de Alicante (los azules) ha examinado en detalle cada uno de los vehículos que prestan servicio a casi 500.000 ciudadanos del área metropolitana, con un volumen de 40.000 usuarios diarios y aproximadamente 8.500.000 viajeros anuales. Los resultados son inquietantes.
El 76 % de la flota (45 vehículos) incumple el estándar de 10 años. Más preocupante aún, el 37 % de la flota (22 vehículos) se encuentra en estado crítico con más de 16 años de antigüedad, incluyendo el autobús número 561 con 22,4 años de servicio, completamente "inaceptable" para transporte público, remarcan desde el comité de empresa.
La edad media de la flota es de 13,87 años. La normativa fija el máximo de años en 10 años por vehículo según lo establecido en el real Decreto 443/2001. El 50 % de los vehículos supera los 14,60 años.
No me detengo en más datos por no abrumar, si bien todos apuntan hacia la misma conclusión: es urgente renovar la flota, so pena de tener incidentes serios entre los que pueden figurar algún incendio en los vehículos o el colapso de los mismos.
No es casualidad que precisamente estos autobuses operen casi siempre llenos. Cualquier usuario habitual en las líneas 23 y 24, las que tienen como destino San Juan y Mutxamel, o la Universidad y Sant Vicent del Raspeig, pueden certificar estas afirmaciones. Pero la rueda sigue girando, pasan las semanas y los meses, las licitaciones para nuevos vehículos caminan a paso de tortuga. Por lo que solamente cabe respirar hondo, contener la respiración y confiar en que no ocurra ningún incidente grave del que nos tengamos que lamentar públicamente.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Fiscalía Anticorrupción investiga el sobrecoste millonario en la compra de La Plasa de Torrevieja
- Multa de 600 euros por una chocolatada: la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender señala al Ayuntamiento de Alicante
- Las llamadas al 010 se duplican en Alicante: 1.000 quejas diarias en seis meses en 2025
- La Seguridad Social lo confirma: en 2026 habrá cambios importantes en el cálculo de la pensión de jubilación
- Los vecinos de la Zona Norte de Alicante se hartan: 'No hay voluntad de hacer nada
- Un alicantino de toda la vida
- Eder Sarabia, técnico del Elche: 'Esta derrota es responsabilidad mía
- Tesoros de la edad de hielo a vista de pájaro en Alicante