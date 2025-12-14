Autobuses caducados

El sindicato mayoritario cifró en 2023 en un 100% el seguimiento de la huelga del autobús interurbano de Alicante / Pilar Cortés

Un análisis técnico integral elaborado por los empleados de los autobuses metropolitanos de Alicante (los azules) ha examinado en detalle cada uno de los vehículos que prestan servicio a casi 500.000 ciudadanos del área metropolitana, con un volumen de 40.000 usuarios diarios y aproximadamente 8.500.000 viajeros anuales. Los resultados son inquietantes.

El 76 % de la flota (45 vehículos) incumple el estándar de 10 años. Más preocupante aún, el 37 % de la flota (22 vehículos) se encuentra en estado crítico con más de 16 años de antigüedad, incluyendo el autobús número 561 con 22,4 años de servicio, completamente "inaceptable" para transporte público, remarcan desde el comité de empresa.

La edad media de la flota es de 13,87 años. La normativa fija el máximo de años en 10 años por vehículo según lo establecido en el real Decreto 443/2001. El 50 % de los vehículos supera los 14,60 años.

No me detengo en más datos por no abrumar, si bien todos apuntan hacia la misma conclusión: es urgente renovar la flota, so pena de tener incidentes serios entre los que pueden figurar algún incendio en los vehículos o el colapso de los mismos.

No es casualidad que precisamente estos autobuses operen casi siempre llenos. Cualquier usuario habitual en las líneas 23 y 24, las que tienen como destino San Juan y Mutxamel, o la Universidad y Sant Vicent del Raspeig, pueden certificar estas afirmaciones. Pero la rueda sigue girando, pasan las semanas y los meses, las licitaciones para nuevos vehículos caminan a paso de tortuga. Por lo que solamente cabe respirar hondo, contener la respiración y confiar en que no ocurra ningún incidente grave del que nos tengamos que lamentar públicamente.