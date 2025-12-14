El carabinero y el falangista

La autoridad efectiva en la ciudad en las últimas semanas de la guerra residía en el Comité Provincial del Frente Popular, el Gobernador Civil y el presidente del Consejo provincial. Mientras tanto, José Muñoz Vizcaino, teniente coronel de carabineros al mando de la comandancia de Alicante, contactaba con la quinta columna y fue la autoridad que acabaría rindiendo la ciudad a las fuerzas sublevadas.

Por su parte, el falangista José Mallol Alberola, en sus memorias, sostiene que, durante las semanas previas al final de la guerra, mantuvo sucesivas reuniones con Muñoz Vizcaíno en la finca que este ocupaba en Sant Joan. Allí acordaron rendir la ciudad sin derramamiento de sangre, aunque contemplando el relevo, “por las buenas o por las malas”, del que era comandante militar de la plaza, Etelvino Vega, “llegado si preciso fuera a eliminarlo físicamente”.

Una aproximación rigurosa y contrastada, mediante la consulta de las fuentes documentales, ofrece un panorama más matizado, sobre todo en lo que atañe al jefe de carabineros y a las consecuencias de esa reunión.

José Muñoz Vizcaíno, huérfano de militar, ingresó temprano en la carrera militar. Participó en las campañas norteafricanas. Tras su experiencia rifeña, solicitó el traslado al cuerpo de carabineros, siendo destinado a la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas. El golpe de Estado le sorprendió en Madrid. Se incorporó a su unidad y participó en el asalto al cuartel de la Montaña y en el sometimiento del regimiento de la Princesa. Posteriormente, fue comisionado para trasladar el oro del Banco de España a Cartagena y custodiar allí su almacenamiento. Fue nombrado delegado gubernativo de esa ciudad, encargado de mantener el orden público. Algunos testimonios le reputan en esa época amistades con dirigentes falangistas y protector de elementos facciosos.

Después de un breve paso por Valencia, recaló en Alicante en 1938, al frente de la comandancia de carabineros. Los últimos días de marzo de 1939, las autoridades militares y civiles abandonaron la ciudad. Muñoz Vizcaíno permaneció en su puesto y gestionó la evacuación del puerto de Alicante. Algunos testimonios se quejaron de un trato vejatorio y arbitrario por parte del carabinero, incluida la apropiación de enseres y joyas. De “voracidad” que “no tiene límites” la califica uno de ellos.

Antes de la entrada de las tropas italianas, partidarios de los sublevados, entre los cuales algún militar, guardias civiles y falangistas (quizás Mallol Alberola, aunque las fuentes difieren), se dirigieron al gobierno militar donde se encontraba Muñoz Vizcaíno, exigiendo la entrega de la ciudad. ¿Pactada?

Sometido a consejo de guerra, el carabinero justificaba su actuación por un intento de mantener el orden público, proteger propiedades y personas, y declarándose ajeno a cualquier atropello ideológico o acción de guerra.

En la primera relación de avalistas, testimoniaron en su favor varios falangistas cartageneros, identificándolo incluso como jefe de las milicias de Falange en aquella ciudad. Recurrió también a compañeros de armas que habían luchado en el bando sublevado, aunque sin demasiado éxito, pues no se prodigaron en su defensa. Solo en una segunda relación, apelaba, entre otros, al aval de Mallol Alberola, arguyendo una reunión, aunque sin precisar el contenido. Mallol, en su declaración, señala que se reunió con Muñoz Vizcaíno “unos seis o siete días antes de acabarse la guerra”, proponiéndole “que declarara el estado de guerra y enviara emisarios al ejército nacional”. De haberse llevado a cabo esta reunión en los términos que narra el falangista, cabe pensar que este habría de ser un argumento definitivo en la defensa del acusado, circunstancia que no se produjo, pues acabó condenado a pena de muerte en primera instancia, conmutada por otra de 30 años de prisión mayor.

Se celebró la reunión, aunque no tuvo la trascendencia que se pretende. Ninguno de ellos tenía, en el momento de su celebración, capacidad para negociar ningún pacto, atendiendo a que no eran las máximas autoridades de sus respectivos bandos. Los líderes y organizaciones republicanas habían desistido hacía semanas de cualquier intento de resistencia armada; las negociaciones se desarrollaron entre altas esferas militares y las nuevas autoridades franquistas; militares principalmente, no estaban dispuestas a compartir el liderazgo del nuevo régimen con civiles de dudosa relevancia.

Desde época reciente, en Sant Joan, se lleva a cabo ocasionalmente una dramatización que representa este supuesto encuentro entre el carabinero y el falangista, siguiendo la versión de este, promoviendo una engañosa equidistancia y falsa neutralidad entre los bandos contendientes, burdo ejercicio de prestidigitación ideológica que no soporta la revisión crítica del historiador.

Una memoria realmente democrática, orientada a la reivindicación de valores ciudadanos, exige rigor en la investigación histórica, veracidad en el relato, justicia en el veredicto y reparación de las víctimas, nunca falsas componendas partidistas que desvirtúan el espíritu crítico y amagan verdades incómodas.