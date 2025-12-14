¿Está en crisis Toni Cantó?

À Punt estrenó un programa de debate conducido por Toni Cantó dedicado a una pregunta envenenada: ¿el feminismo está en crisis? El actor y exdirigente político regresaba así a la primera línea del espacio público valenciano tras un pasado saltimbanqui de partido a partido y años después de haber asegurado que la mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas, una afirmación por la que tuvo que disculparse. Cantó actuó como un visionario del negacionismo que vendría después y al que se acoge la extrema y no tan extrema derecha. Que fuera él quien moderara un debate sobre la vigencia del feminismo era ya de por sí una provocación. Abrió el programa con cifras sobre los últimos asesinatos machistas y una supuesta solemne declaración del tipo: estos son los datos y no son opinables. Difícil no verlo como un ejercicio de cinismo, teniendo en cuenta que uno de los invitados al plató se ha hecho famoso con un libro que incide en las denuncias falsas.

Me consta que muchas voces referentes del feminismo valenciano rechazaron participar. No por falta de argumentos, sino porque percibieron —como así fue— que el formato no era una oportunidad para hablar de feminismo, sino una trampa mediática diseñada para que el movimiento aparezca fracturado y convertido en un espectáculo de bandos irreconciliables. El objetivo no era analizar la supuesta crisis, sino escenificarla.

El programa, cómo no, se centró en los asuntos más espinosos como la llamada ley trans o la ley del solo sí es sí. Pero reducir el feminismo a esa disputa es una simplificación interesada porque deja fuera asuntos centrales de la agenda feminista, como la violencia machista, la abolición de la prostitución o los vientres de alquiler.

Visto lo visto, no extraña el rechazo del feminismo ante un programa que planteó una pregunta equivocada. El feminismo no está en crisis: sigue ocupando calles, instituciones y espacios de pensamiento, impulsando cambios legales y culturales que hace apenas una década parecían impensables. Lo que sí muestra síntomas evidentes de agotamiento es cierto modelo de hombres, el patriarcado, obligado a rearmarse una y otra vez en redes sociales y en ciertos programas de televisión que nacen ya caducos y son incapaces de retener audiencia. Y es que, quizás, la pregunta debió ser otra: ¿está en crisis Toni Cantó?