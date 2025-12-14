Efectismo teatral

Las amargas lágrimas de Petra von Kant ★★½ De: Fassbinder Versión y dirección: Rakel Camacho

Vi la película en Madrid, en los comienzos del cine de arte y ensayo en versión original subtitulada. Es de 1972 y está basada en la propia obra de teatro del director del filme, el alemán Fassbinder. La versión y la efectista dirección son de Rakel Camacho, quien acoge el amor, el desamor, la pasión, la soledad o la codependencia que desprende el libreto original de Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Un melodrama, un psicodrama o la vistosidad estética como forma de enriquecer la puesta en escena que interpretan Ana Torrent, la protagonista acompañada por Aura Garrido, Julia Monje, Maribel Vitar y una María Luisa San José con cierto toque cómico para compensar.

La aspirante a modelo, la secretaria-esclava que no habla, una mujer y la madre. Son cinco, pero podían ser menos. La funcionalidad interpretativa nos transmite sinceridad emocional en el seductor ámbito escenográfico de Luis Crespo. Aun así, la frialdad es una de las notas destacadas excepto en algunos instantes con tensión dramática. Lo que describe el programa es más de lo que percibimos con un notable tedio que pretende neutralizarse con la apariencia teatral.

La diseñadora de moda acaba de separarse de su segundo marido y se enamora locamente de una joven de origen humilde que la abandona poco después, tras una complicada relación, para volver con su esposo. Y Petra cae en honda depresión con sus amargas lágrimas. La liberación de la mujer ocurre en sentido negativo al mostrarla como un intercambio de los papeles de poder, no desde la perspectiva de la supresión de las relaciones de autoridad en una pareja.

Los pasajes ofrecen la visualidad de un cascarón que atrapó al público del Principal de Alicante, eso sí. Maniquíes, cabezas, bañera, caballito, pasarela… Torsos con el pecho remarcado, algunas transparencias, corpiños de perlas y pelucas que imprimen algún erotismo. El espacio sonoro de Pablo Peña y Darío del Moral y el diseño de luces de Mariano Polo aportan sus granos a la causa.