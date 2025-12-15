La condena del Fiscal General del Estado. Un voto particular que abre un futuro incierto.

Todo en derecho es posible. Y todo se puede construir con más o menos fundamento. Y siempre, cuando se analiza un hecho, subsiste detrás una opción que surge de la contemplación con más o menos atención a determinados aspectos de las resoluciones. Jurisprudencia hay mucha, tanta que cualquier asunto puede verse avalado por ella, Seguramente porque nuestro TS muchas veces actúa como una tercera instancia y no como un simple órgano unificador de la doctrina. Una reforma ineludible que nunca se ha querido avanzar.

Todas las opiniones que se han vertido contienen elementos que asumen la sentencia de la mayoría o se adscriben al voto particular en la condena al Fiscal General del Estado. Y todas ellas, sobre todo, las que lo hacen por el voto, entran en el mismo con una finura y sutileza que obvia lo esencial a mi juicio: el efecto que podría ocasionar su consagración de cara al futuro. Creo, firmemente, que en si en lugar del Fiscal General, el acusado hubiera sido un policía o un funcionario local, el debate hubiera sido inexistente, la extrema diligencia en hallar irregularidades y las indicaciones en pocas palabras sobre aspectos muy profundos y que necesitan un desarrollo más extenso, inexistentes. Y todas ellas obtienen, contra lo publicado, argumentos de peso y motivados en la sentencia.

No voy a entrar en las denunciadas infracciones a derechos en materia de entrada y registro, proporcionalidad y demás añadidos, que son tan complejas como siempre dependientes de valoraciones que competen al tribunal y solo anulables si la evidencia es constatable, no meramente discutible. Hay un ámbito de libertad decisoria de los tribunales que no puede ni debe ser corregido por otros que imponen la suya, tan discrecional y fundamentada como la primera. Y mucho menos por el TC, al que reclaman que entre en materias que le son ajenas. Es el momento de reformar su Ley Orgánica antes de que nuestro sistema entre en una crisis profunda.

El voto particular, desde el máximo respeto a las magistradas discrepantes cuya calidad me consta, tiene un contenido excesivamente formal, centrado en la expresión secreto, que desvincula de la referida a informaciones y a, lo más importante, que no se puedan desvelar por haberse conocido en función del cargo, núcleo del art. 417,1 del Código Penal. Porque el término secreto, que es algo más que aquello que no se conoce públicamente en nuestra lengua, pues revelar también es evidenciar o demostrar -actitud positiva y ajena a la fiscalía fuera del proceso-, no puede ser analizado sin conectarlo con el conocimiento del mismo en función del cargo ejercido y la prohibición de desvelar lo así conocido. Y ese deber de sigilo es el fundamento de la norma cuyo fin es garantizar la imparcialidad de la Administración. De ahí que sea indiferente que lo que se desvela sea o no conocido anteriormente, porque el actuar de terceros, lícito o ilícito, no elimina el deber que tienen los funcionarios públicos de mantener reservado lo que conocen en atención a su cargo.

La condena del Fiscal General del Estado. Un voto particular que abre un futuro incierto / rawpixel.com / Teddy

Un secreto deja de serlo cuando es conocido, pero el deber de secreto para un funcionario no puede desaparecer por el hecho de que lo revelado se conozca socialmente. Permanece en el funcionario por su obligación como Administración, permanece su deber de sigilo y de confidencialidad. Sea un fiscal, un juez, un médico. No puede un deber desaparecer, cuando va ínsito a su función, porque otros, terceros, toman conocimiento del mismo, incluso de forma ilícita. El secreto sigue siendo y obliga a la más absoluta reserva. Degradar el secreto o hacerlo depender de la conducta de otros, no afectados por su posición institucional o funcionarial es conclusión que ataca a la esencia funcionarial, a la credibilidad en la Administración. Eso sería abrir la puerta al fraude y a un poder omnímodo de la Administración. Un funcionario vulnera el secreto y, una vez, público, toda la Administración queda libre de revelar lo que no debe ser revelado.

Justificar la infracción del deber de confidencialidad en la necesidad de proteger la legalidad en la actuación del Ministerio Fiscal, significa otorgar a esta institución una facultad que excede de su papel limitado al proceso y que le entromete directamente en el debate social.

No ha habido, aunque de forma artificiosa algunos comentaristas lo hagan, ataques al derecho a la libertad de expresión de los periodistas, sino solo aplicación a los mismos de las reglas probatorias comunes que, en su caso, pasan por el respeto pleno a su derecho a no revelar las fuentes de su noticia.

Un periodista que obtiene una noticia de un tercero, si no revela quién y cómo la ha obtenido, impide y debe impedir la validez de lo aportado, no por lo que el periodista publica, sino por la credibilidad de una fuente ignota en quién y en cómo ha logrado lo que entrega. Quien entrega un documento, bien pudo obtenerlo ilícitamente; no permitir indagar en ese origen significaría subsanar lo ilícito por medio de una mera publicación. Y esto no es un caso hipotético. Que no haya sido uno, no prueba que a ese uno se lo haya entregado otro, que estaba impedido de hacerlo o lo hubiera obtenido infringiendo derechos fundamentales. Testifical de referencia se llama y regulada extensamente. La libertad de prensa garantiza el secreto de las fuentes, pero ese secreto limita el valor probatorio de lo publicado cuyo fin, evidentemente, no es procesal, sino periodístico. Ningún periodista trabaja como agente del Poder Judicial. Su función social es otra y respetarla implica dotarla de menos controles y exigencias que, indirectamente, la minen.

El voto particular entra en un marco muy complejo que carece de respaldo suficiente. Y es que la revelación de un secreto exime a los funcionarios de su deber de sigilo porque lo secreto ha dejado de serlo. Y algo más: avala que las instituciones del Poder Judicial puedan rebatir lo que llaman bulos en los casos en que el objeto del proceso se haya publicado. Eso sí es “justicia militante”, una Justicia que justifica, niega y toma partido en los debates periodísticos. No una Justicia que habla con sus resoluciones o decisiones. No pueden la Fiscalía, o el Poder Judicial combatir bulos, combatir la libertad de prensa, determinar, en definitiva, lo que es un bulo. Eso es atacar la libertad de información. Tienen jueces y fiscales un papel limitado a los actos procesales que les son propios y en el momento legalmente establecido.

Libertad de prensa. / INFORMACIÓN

Justificar que el FGE puede y debe defenderse de bulos por el bien de la Institución es preocupante. Y abriría la puerta a que cada juez español hiciera lo propio. Y no se olvide que el FGE es nombrado por el gobierno. Y en este caso defendido como algo propio, no como institución por quien nunca debió hacerlo: el presidente del gobierno.

Que el FGE emitiera un comunicado para desmentir supuestos bulos no le era permitido y supuso desvelar lo que conoce por razón de su cargo. Y más entrar en una contienda entre medios mezclada con noticias que afectaban a algo más que a un asunto jurídico. Un presunto delito, que era ajeno a la política, pero que estaba utilizado fuera del Poder Judicial con fines políticos. Y un asunto en el que la Fiscalía era parte. Se ha hecho daño a la Fiscalía y sostener la normalidad de una conducta irregular es aceptar e impulsar el deterioro del Poder Judicial en manos del Ejecutivo.

Entrar en un espacio limitado a hablar de prueba indiciaria, de derechos fundamentales y proporcionalidad, de law fare, del principio acusatorio que no se acaba de entender y se confunde con el dispositivo, es arriesgado e impropio de un artículo que se dirige a quienes no saben derecho. Tantas cosas son que parece estar preparándose el camino para que el TC aprecie violaciones de derechos e irregularidades procesales con una especial sensibilidad. Las críticas a la sentencia, provenientes de muchos juristas, explican que la necesidad de atacar la politización de la justicia es inaplazable. Y, sobre todo, que entre juristas se debe volver al debate sereno y alejado de la militancia que esconde muchas veces lo que debe permanecer oculto.