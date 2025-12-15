¿Contar cosas o ver hechos?

"Afectuosamente suyo, Jack el Destripador" ★★ ½ Companyia Yapadú

El público visitó el Arniches de Alicante y viajó al Londres industrial de 1888 por el arte de la magia del teatro. No es una obra realista, no obstante. Ya no se escriben textos ni se hacen montajes en esa línea pura y dura. De modo que ese concepto de la teatralidad es evidente en el ágil "cabaré macabro" y burlesco con las notas musicales de blus en vivo y una maestra de ceremonias que narra los sucesos relacionados con el Destripador, el famoso asesino en serie de mujeres. En este sentido, la obra no despierta especial interés.

La violencia machista sigue tristemente, y la narradora, con enfoque feminista, es una de las asesinadas. Solo una de las víctimas fue prostituta y las demás eran adictas al alcohol en un barrio mísero. Es decir, Afectuosamente suyo, Jack el Destripador, de Ignacio García May, acoge aquel caso real y lo convierte en ficción escénica sin que la historia se palpe en primer término, lo cual aleja a los espectadores. El reparto lo nutren el alicantino Toni Misó, Raúl Ferrando, Lula Heredia y David Kelly, también responsable del espacio sonoro y de la composición musical. No señalaré a nadie, pero siempre es preciso huir de los amaneramientos en favor de una fresca credibilidad, que no digo que no la haya.

Lo mejor es que el joven médico (Ferrando) intenta convencer a un rígido actor del poder del naturalismo imperante, capaz de que el intérprete sea invisible para que exista, sobre todo, el personaje en el ámbito del realismo. Que transforma la ficción en una realidad donde Jack es una auténtica creación. La dirección de Javier Sahuquillo se ajusta a los intereses explicativos y a la crudeza verbal en un ambiente expresionista que airea sensaciones de manera simbólica con la escenografía, nuevamente, de Luis Crespo y al que contribuye el diseño de iluminación de Pablo Fernández. El vestuario de época es de María Poquet en una puesta en escena restringida por lo ya dicho. Y los rasgos clásicos se asocian con la contemporaneidad de la Companyia Yapadú.