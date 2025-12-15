Demografía y modelo urbanístico en Sant Vicent del Raspeig

Los últimos datos sobre la evolución del número de habitantes en el municipio sanvicentero, en este año 2025, ha suscitado un cierto revuelo y enfrentamiento entre partidos políticos.

La población solo ha aumentado en el último año en 13 personas. Lo cual, al parecer, no se considera buena noticia. En sí mismo no es ni buena, ni mala. ¿Es un estancamiento?, o ¿es un parón en la evolución de los últimos años?, porque ha crecido mucho. ¿Es el incremento de población la variable más importante en la evolución de un municipio? ¿Cuánto debe crecer la población de San Vicente? ¿Hay que masificar poblacionalmente el espacio geográfico del municipio?

Cualquier dato debe ser considerado en su contexto y en su evolución en el factor tiempo. La población no es la única variable para analizar el desarrollo del municipio. Si la variable que más crece es la población, con respecto a la Base Económica, ello nos lleva a un Desequilibrio. Una población que supera los sesenta mil habitantes no es poca cosa.

El Desarrollo del municipio no puede estar basado en que crezca más la población que la Base económica, a menos que se pretenda que Sant Vicent sea la Ciudad Dormitorio de la Costa Blanca. Un desarrollo global, equilibrado, de la ciudad debe estar basado, en primer lugar, en el desarrollo de la base económica y de su Modelo de Ciudad y, en consecuencia, urbanístico; más que en un incremento poblacional.

Claro que el alquiler y la vivienda son un grave problema, pero no más importante que en otros lugares. Alquileres y Viviendas no lo explican todo, aunque, obviamente tienen mucha importancia, pero ello es un fenómeno global, y al respecto: ¿Cuántas viviendas se han construido en la última década en el municipio?, en las anteriores y la actual corporación. Otra cuestión es que mucha gente no se empadrone: ¿Por qué?

Poligono industrial Canastell de San Vicente / INFORMACIÓN

Algo curioso que no es anecdótico ¿Cuántas antiguas viviendas de plante baja están tapiadas en el casco urbano? De entrada más de cincuenta, sin contar los pisos, perfectamente utilizables con una mínima rehabilitación. En la actualidad se encuentran en fase de inicio promociones que superan las quinientas viviendas.

El desarrollo del municipio, más que el crecimiento de uno de sus elementos, debe ir acompañado por el incremento de equipamientos supramunicipales, de mejora de las comunicaciones (se iba a construir una nueva línea para el tranvía por San Blas hasta la estación intermodal, que empezaría en 2024). El municipio debe comunicarse directamente con el aeropuerto, a través de la antigua línea ferroviaria, previsto en las mejoras de ADIF en la actualidad. Hay que ampliar el Hospital.

Y, sobre todo, se debe incrementar las áreas de actividad económica, como el polígono de Canastell y, particularmente desarrollar, de una vez por todas, el espacio de la antigua fábrica de cementos, un área situada junto a una línea férrea, en pleno Arco Mediterráneo y en el centro de la Región Funcional Alicante-Elche.

Sería deseable un mínimo consenso entre todos los grupos políticos de la Corporación para definir el Modelo de Ciudad que debe seguir el municipio, apartado del rifirrafe político. Todo ello si queremos que San Vicente sea un subcentro metropolitano. Y la población debe ser una variable más, no la más importante. Si el desarrollo no es equilibrado, y si solo crece la población, la única alternativa es la Ciudad Dormitorio de la Costa Blanca.