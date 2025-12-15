Los Forqué

Conozco a muchos espectadores a los que ante una gala de premios se les hace bola. Desisten de asistir al espectáculo por miedo a que sea interminable. La 31 edición de los premios Forqué tuvo, entre otras, la virtud de la brevedad. La organización fue capaz de entregar en hora y media todos los galardones, además de aderezarlos con exquisitas actuaciones musicales que estuvieron centradas en el recuerdo y la nostalgia de varios clásicos, comenzando por la copla Ojos verdes. Curiosamente, lo que más cansó de la velada fue la intervención de los presentadores, Cayetana Guillén Cuervo, que se excedieron con las bromas con la inteligencia artificial.

Lo mejor es que había partido, y todas las películas candidatas brillaban a gran altura. Cualquiera de ellas podría ser una justa ganadora, aunque como era de prever el triunfo fue para Los domingos, la película del año. Si brillantes fueron los discursos, exquisitas y medidas fueron las palabras de su directora Alauda Ruiz de Azúa.

Otra mujer, la productora gallega Emma Lustres, protagonizó los momentos más emocionantes de la noche. Para quienes hemos seguido sus pasos desde los inicios de su productora Vaca Films esta medalla honorífica (la primera que recibe una mujer) resultó especialmente gratificante. La emoción en el discurso de Lustres no tenía un ápice de pose. Fueron las palabras de una persona que había logrado realizarse a través del trabajo. Los números musicales a cargo de Amaral, Chanel, Chloé Bird, Jeanette, Mafalda Cardenal, Marwán, Nil Moliner, Ruth Lorenzo y Shaila Dúrcal fueron elegantes, y la escenografía elegida para la ocasión brilló a gran altura.

Recordamos otra gala bastante más larga pero más que brillante, la de los premios Ondas celebrada en el Teatro del Liceu, donde escuchamos discursos modélicos.