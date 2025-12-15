Cuando la grada se levanta: fútbol, solidaridad y el bien común

Hay partidos que no se juegan los domingos ni aparecen en la clasificación. No tienen árbitro, ni VAR, ni estadísticas avanzadas. Son encuentros largos, silenciosos, de esos que se deciden lejos del foco, cuando el frío aprieta y la vida pesa un poco más. En diciembre, cuando la Navidad ilumina escaparates pero también revela grietas, las peñas de fútbol vuelven a recordarnos algo esencial: el escudo no se queda en la camiseta. El escudo, cuando es de verdad, también se arremanga.

Las peñas nacieron para animar, para compartir viaje, barra y grada. Con el tiempo —y casi sin darse importancia— se han convertido en otra cosa: una red cívica. Un tejido invisible que conecta barrios y pueblos alrededor de una idea antigua y urgente: el bien común. No es teoría. Es práctica. Se mide en kilos, en litros, en bolsas que cambian de manos con la discreción de quien sabe que ayudar no necesita aplausos.

En Novelda, la Peña Rabuts organiza una Gran Recogida de Alimentos a favor de Cáritas (San Roque).

📅 Lunes 22 de diciembre de 2025

⏰ De 8:00 a 19:00 horas

📍 Bar La Luna, Plaza Juan XXIII (frente a la Asociación CAPAZ)

Aceite, leche, comida no perecedera, productos de higiene personal. Nada extraordinario. Todo imprescindible. Durante once horas, un bar de barrio se convierte en un pequeño centro de gravedad moral. Entran vecinos con una bolsa; salen con una certeza: lo que han dejado irá donde hace falta. No se pregunta a quién. No hace falta. En esa renuncia al detalle hay una confianza que solo existe en comunidad.

Y unos días antes, en Petrer, la solidaridad también se viste de franjiverde. La Peña Franjiverde Petrer impulsa la Operación Kilo/Litro – Dona con el corazón, a favor de Cáritas Petrer.

📅 Sábado 20 de diciembre

⏰ De 9:00 a 13:30

📍 Bar Malú, Plaza Pablo Iglesias

La escena es poderosa: una montaña de alimentos creciendo poco a poco, lata a lata, botella a botella, como una jugada colectiva que se cocina con paciencia. No hay héroes individuales. No los necesita. Aquí el protagonismo es del grupo, de la suma silenciosa. Cada aportación es un pase corto que mantiene viva la posesión; cada gesto, un metro ganado al desamparo.

Estas iniciativas no nacen de una estrategia de marketing ni de una obligación institucional. Nacen de una convicción sencilla: pertenecer implica responsabilidad. Las peñas lo entienden porque llevan años practicándolo. Saben de derrotas y de remontadas, de viajes largos y bolsillos apretados. Saben lo que es aguantar cuando el viento viene de cara. Por eso la solidaridad no les suena a eslogan, sino a experiencia.

Cartel recogida de alimentos peñas del Elche CF / INFORMACIÓN

Hay quien dice que el fútbol no tiene corazón. Quizá sea cierto en los despachos y en los balances. Pero en las peñas, en los bares de barrio, en las plazas donde se levantan montañas de comida para otros, el fútbol late. Late con un pulso humano que educa en lo colectivo. Enseña que nadie gana solo. Que el éxito no es solo subir en la tabla, sino sostener al que flaquea.

En estas fechas, cuando la palabra “solidaridad” corre el riesgo de gastarse de tanto usarla, las peñas la devuelven a su sitio: al terreno de juego de lo cotidiano. No piden aplausos; piden alimentos. No buscan reconocimiento; buscan sumar kilos y litros. Y lo hacen desde la coherencia: quien anima juntos, ayuda juntos.

Hay algo profundamente simbólico en que estas acciones nazcan del fútbol popular. Del fútbol de barrio, del que muchos miran por encima del hombro, pero que sigue siendo una de las pocas liturgias colectivas que nos quedan. Allí se aprende a celebrar juntos y a sufrir juntos. Allí el “equipo” todavía significa algo más que una marca. Significa cuidado.

Por eso estas recogidas emocionan. Porque no son excepciones, sino continuidad. Porque no empiezan ni acaban en Navidad, aunque en Navidad brillen más. Son la expresión de una forma de estar en el mundo: cercana, imperfecta, honesta. La certeza de que la identidad no sirve para excluir, sino para proteger. De que llevar un escudo es asumir un compromiso.

Mientras alguien deposita una botella de aceite o un paquete de arroz, sin cámaras ni discursos, se está marcando el gol más importante del año. Ese que no sube al marcador, pero sostiene hogares. Ese que no se grita, pero se agradece en silencio. El gol que no sale en el resumen, pero decide el partido largo de la dignidad.

En un tiempo de ruido, estas acciones hablan bajo y claro. Nos recuerdan que el bien común no es una idea abstracta, sino una suma de gestos concretos. Que la comunidad no se proclama: se practica. Que el fútbol, cuando se vive desde abajo, todavía puede ser una escuela de humanidad.

Al final, como en el fútbol y como en la vida, ganar es hacerlo juntos. Y estas peñas, con sus recogidas, sus horarios largos y sus barras convertidas en puntos de encuentro, vuelven a jugar —y a ganar— el partido que de verdad importa.