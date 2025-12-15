La historia oficial

Este fin de semana nos despertábamos con la noticia del fallecimiento de uno de los mejores —si no el mejor— actores argentinos y, por ende, latinoamericanos de todos los tiempos. Un actor que, junto a Ricardo Darín, ha llevado el cine argentino a todos los rincones del planeta.

Ese cine peculiar, profundo y, por encima de todo, cargado de mensajes incluso en la comedia más simple, nos permitió a personas de otras culturas —especialmente a los españoles— acercarnos a una realidad muy cercana y, al mismo tiempo, lejana. Una cercanía que se hizo aún más evidente con las distintas crisis migratorias de argentinos hacia España, creando un camino de ida y vuelta que marcó a ambos países.

Ese tránsito quedó reflejado de manera excelente en una de las mejores series de habla hispana que he visto jamás: Vientos de agua, protagonizada de forma magistral por Héctor Alterio y su hijo, Ernesto Alterio. La serie narra la historia de la migración hispano-argentina en dos tiempos: por un lado, la de los españoles que huyeron de nuestro país hacia Argentina en busca de una vida mejor y cómo fueron recibidos allí; y, por otro, la historia inversa tras el corralito de 2001, cuando muchos descendientes de aquellos emigrantes regresaron a España para rehacer su vida.

Eso es Vientos de agua: una serie imprescindible, cargada de cine, que curiosamente triunfó enormemente en Argentina y que, en España, a pesar de contarnos también nuestra historia desde el otro lado, pasó prácticamente desapercibida. Creo que tiene mucho que ver con ese afán tan nuestro de no tener memoria. Es más fácil olvidar aquello que duele.

Quizás por eso, en Argentina —al menos hasta la llegada del ultraderechista Milei— la memoria histórica estaba y sigue estando muy presente, mientras que en España sus homólogos, los ultraderechistas del PP y Vox, por desgracia hacen exactamente lo mismo, aunque se disfracen con distintos nombres. Basta escuchar los discursos del nuevo presidente de la Comunitat Valenciana, Pérez Llorca, para comprobar cómo la memoria histórica ni siquiera aparece.

Pérez Llorca recorre Paiporta y reivindica: "Estoy aquí para cambiar las cosas" / Europa Press

Y volviendo a Héctor Alterio, no podemos olvidar la magnífica película que protagonizó junto a Norma Leandro, La historia oficial, que ganó el primer Óscar a la mejor película extranjera. Un film que habla de la memoria histórica y de las personas desaparecidas durante la dictadura argentina. Una película que no ha perdido actualidad y que sigue siendo icónica dentro del cine argentino.

Son tantas y tan interesantes sus películas que este artículo podría ser inacabable, pero quiero cerrarlo con quizá su obra más conocida: El hijo de la novia, protagonizada por Ricardo Darín, Norma Leandro y, cómo no, Héctor Alterio. La película cuenta la historia de una pareja en la que ella comienza a perder la memoria a causa del Alzheimer y cómo, tanto el hijo como el marido, hacen todo lo posible por hacerla feliz hasta que no quede ni un rastro de esa memoria. Una película tierna, coherente, bellamente interpretada y magníficamente realizada.

Gracias, Héctor, por tu trabajo. Aunque estas palabras lleguen a título póstumo, gracias sobre todo por tu compromiso en cada una de tus interpretaciones: comprometidas como tú con la sociedad en la que naciste, Argentina, y con la sociedad en la que tuvimos el honor de que vivieras, España. Un verdadero lujo.

Gracias por recordarnos que no hay que olvidar la historia oficial, esa que quienes hoy gobiernan en la Comunitat Valenciana pretenden borrar. Debemos tener memoria para que la historia no se repita y no permitir que la ultraderecha —con cualquiera de los dos partidos que hoy gobiernan nuestra comunidad— nos haga olvidar los valores fundamentales de justicia social, igualdad y derechos sociales.

Héctor, tú lo hiciste desde el arte. Esta servidora se compromete a defender esos valores desde mi labor como representante pública, porque no se debe olvidar la historia oficial para poder seguir siendo una sociedad digna, tanto aquí como en Argentina.

No dejaremos que la historia oficial que nos pretenden vender, dejando atrás a las personas más vulnerables, se convierta en realidad. Tus películas, tu trabajo y, sobre todo, tu persona siempre nos lo recordarán.

Gracias, maestro Alterio.