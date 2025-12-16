El espíritu navideño de la patronal

Está bien que la patronal vele por su interés. Pero no solo debe ser eso. Porque el caciquismo y sentirse amos del aire que respiran los demás no parece que sea muy de recibo, sobre todo si tenemos en cuenta el espíritu navideño del que suelen presumir algunos. Quienes menos lo cumplen. Al margen de esta cuestión, fundamentalmente importa que la justicia social sea un hecho legítimo y que se cumplan los intereses generales de la población. Los trabajadores tienen derechos y hay que cumplirlos.

Esto demuestra que si España dependiese de los más conservadores no se iría a ninguna parte y que la gente de a pie estaría a merced del poder de unos cuantos. Si ya de por sí la democracia es frágil, mucho peor sería de esa otra manera. Bailar al son de los que tienen la sartén por el mango. Vean si no. La clase empresarial sostiene que el salario mínimo es un 5 % más alto «de lo que debería». De ahí que las derechas nunca apoyan una cosa así ni nada parecido. Al revés, como se demuestra una y mil veces.

Unai Sordo, secretario General de CCOO, en una imagen de archivo. / Gustavo Valiente Herrero

Si alguien del pueblo llano quiere aplaudir en contra de sí mismo, que lo haga. Es conmovedor que la CEOE y la CEPYME propongan una subida del SMI del 1,5 % para 2026. O sea, 18 euros más al mes, con tributación en el IRPF. ¿No es aumentar el poder adquisitivo de los españoles que madrugan? «Tendría que ser cero», según el líder de los empresarios, Antonio Garamendi. La propuesta del alza es francamente bondadosa. Pues muchas gracias, buen hombre, por airear su espíritu navideño con la intención de elevar el sueldo mínimo. Mazapán para todos, claro que sí, y que Dios le bendiga.

El Ministerio de Trabajo toca la zambomba, brinda con champán, lanza confeti por la ventana y coloca a Garamendi un gorro de Santa Claus en señal de agradecimiento. Vean. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, no se hace el sordo y no está convencido. La ridiculez está servida. De tal modo, los sindicatos proponen incrementar el piso salarial en un 7 % por lo menos. Sin ser el premio gordo de la lotería, no se trata de reírse de los santos inocentes. La progresiva pérdida económica de la clase trabajadora es una realidad que exige pisar el freno.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

En fin, los de abajo son insaciables y pretenden subirse a las barbas de los de arriba. La democracia es lo que tiene, y eso pese a la fragilidad del sistema. Sin duda, unos desagradecidos después del esfuerzo de una patronal dispuesta a asumir esa ligera subida en función de lo establecido para los empleados públicos y respetando las directrices de la directiva europea sobre salarios mínimos. No me digan que no son unos ángeles de Navidad dignos de encomio… Ahora bien, no todos son iguales.

Ya se ha dicho que las centrales sindicales no se suman a ese acto de generosidad empresarial enviada del cielo. Una pena. Insisten en que el salario mínimo en nuestro país tiene que seguir ascendiendo. ¡Qué avaricia, Dios mío! Además, hablan de un cambio de regulación respecto a los pluses salariales especialmente. En muchas empresas han disminuido esos complementos a la vez que se incrementaba el SMI. En definitiva, los salarios de muchos se han estancado a pesar de los intentos en sentido contrario de Pedro Sánchez, quien lleva batallando desde 2018 contra viento y marea.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. / Archivo

Aunque los salarios medios estén subiendo, suben menos de lo que representan los costes para las familias. Vivienda, sanidad, productos básicos, enseñanza universitaria o formación profesional. La situación requiere una subida digna. Y es que los beneficios no pueden residir solo en el lado de siempre. Ahí recae la mayor tajada, en cualquier caso. Vale. No significa que los demás estén condenados a chuparse el dedo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pide la palabra y acusa a la patronal de falta de rigor. La comisión de expertos redactará un informe de evaluación pensando en el nuevo reajuste. A partir de ahí, próximamente, Díaz intentará el diálogo social con las dos partes en busca de un acuerdo definitivo. No será fácil descorchar el cava y que suenen campanas. Mientras el milagro se produce o no, celebraremos las fiestas, sonarán villancicos y quizá tomemos las uvas sin atragantarnos. A ver si hay suerte. Lanzaremos cohetes y bailaremos. Que los magos de Oriente traigan obsequios, y que los empresarios y las derechas de diversa especie no sigan echando zancadillas al vecino.

La cerrazón suele ser la nota predominante de ciertos individuos de corte inmovilista. Garamendi está en campaña electoral, no da peladillas al Gobierno de coalición y va de duro con tal de continuar en la cumbre. En el primer puesto del podio de la CEOE. En tanto, la ministra sonríe y está dispuesta a que nadie le amargue un dulce. El salario mínimo podría aprobarse por decreto, circunstancia que alarma a la patronal poco antes de comerse el pavo, el besugo y los turrones. Y de sentar a algún pobre a su gran mesa.