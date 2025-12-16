Los documentales más valiosos de la serie Imprescindibles son aquellos que muestran las luces y sombras del biografiado. ¿Quién no las tiene? Limitar un trabajo de estas características a la hagiografía pura y dura puede saturar al espectador, abrumado por el azúcar que se acumula en todas y cada una de las intervenciones de los invitados.

A mí nunca me convenció el estilo de Jesús Hermida, en el que siempre predominó la sobreactuación en detrimento de la naturalidad. Onubense por onubense, siempre preferí las actuaciones de otro histrión, Jesús Quintero, autoconsciente de que buena parte de su puesta en escena poseía elementos teatrales.

Curiosamente, y tratándose de un documental producido por TVE, me extrañó que el trabajo pasase de puntillas por dos de los programas más interesantes que llevaron su firma y sus formas, Su turno y De cerca. Realizados con muy pocos años de diferencia, demostraron dos modos muy distintos de hacer televisión.

Su turno tuvo su relevancia porque se trató del primer debate espectáculo realizado en la pequeña pantalla. Planteado como la cara B de La clave, y en unos tiempos en los que el programa de Balbín triunfaba entre el público más exigente y era valorado por la crítica más exquisita, Jesús Hermida irrumpió los domingos por la noche con un espacio en el que una serie de famosos se posicionaban a favor y en contra de un tema interrumpiéndose constantemente. Mítico fue el día en que el presentador amenazó con cancelar el programa si no cesaba el escándalo.

De cerca, por el contrario, fue un remanso de paz. Estableciendo un tándem sólido con el realizador Luis Tomás Melgar, estas conversaciones de media hora emitidas en la sobremesa contuvieron, pese a los tics del presentador, muchos quilates de buena televisión.