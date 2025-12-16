Mira que te dije que eso de poner tantas luces en el árbol no era bueno para la salud

Decía Luis Buñuel que "La moda es la manada; lo interesante es hacer lo que a uno le dé la gana", y cuanta razón tenía, ya que hay modas que parece que alguien ha tocado el pito, piiiiii y todos a seguirlas a lo loco, así sin más, aunque sean más peligrosas que un tiroteo en un ascensor o que no haya una mente sana que las entienda, como que a uno le guste el turrón de brócoli o que sea capaz de pagar el precio de tres kilos de gambas rojas comprados el día de nochebuena por unos jeans rotos y con más agujeros que un colador. Pues a pesar de lo dicho, eso de las modas y sus corrientes se siguen imponiendo en la sociedad actual y una de las más extendidas últimamente entre los mandamases municipales, es la de alumbrar las calles y plazas de la ciudad con ocasión de la Navidad, como si fuera gratis y no costaran, sin ningún tiento y en modo competitivo, como si fuéramos a ganar alguna medalla o tuviéramos que clasificarnos para las Olimpiadas de la iluminación navideña, y es que, eso del concurso de Ferrero Roche “el pueblo mejor iluminado” ha hecho mucho daño, pero mucho. Esta moda de la que hablamos, se ha contagiado con una rapidez inaudita, como si fuera un brote de Covid o de la Gripe y afecta por igual a todos los dirigentes municipales, sea cual sea su inclinación ideológica, convirtiéndose en una locura desmedida que ya están produciendo en la población los primeros efectos psicológicos de imprevisibles consecuencias.

Dicen los sesudos estudios psicológicos que la exposición a luz muy fuerte, especialmente artificial y nocturna, como es la iluminación de la navidad, causa consecuencias psicológicas muy negativas, como aumento del riesgo de depresión, ansiedad y psicosis, todo ello debido a la alteración del ciclo circadiano, (que vaya Vd. a saber que es), y la supresión de melatonina, (que es lo que algunos saben que se encuentra en los plátanos y en los huevos), lo que interrumpe el sueño y provoca fatiga mental, dificultad de concentración y peor estado de ánimo, vamos, que hacen que te encuentres igual como si fueran las ocho de la mañana del día de la vuelta al trabajo tras las vacaciones de verano. Asimismo, indican estos estudios que, también puede intensificar reacciones emocionales y generar síntomas de fotofobia como náuseas y mareos, vamos, que te sientes igual como si te hubieras montado en el Mono Loco de la feria. Y si a todo esto le añades el acompañamiento musical constante y en bucle del sonsonete de los Villancicos a un volumen alto de decibelios, ¡Campana sobre campaaaaana, y sobre campana uuuuuna. Asomaté a la ventaaaaaana, y verás al Niño en la cuuuuuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles toooocan, que nuevas nos traen!, así una y otra vez desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche, un día tras otro, uno llega a desear que alguien acabe con el campanero de una vez y para siempre.

Matias Segarra

Dicen estos tratados que las consecuencias psicológicas clave que provoca esta exposición a puerta gayola a tanta luz nocturna son: Alteración del Sueño y Ritmo Circadiano: La luz fuerte, sobre todo la azul por la noche, inhibe la melatonina (hormona del sueño), retrasando la conciliación y empeorando la calidad del sueño, lo que afecta directamente al estado de ánimo y la cognición, lo que explica claramente el malestar existente entre los vecinos de la calle Vicente Blasco Ibáñez por la decoración elegida por el Ayuntamiento, toda azul y que según algunas opiniones recuerda a un símbolo del cristianismo, o a todo lo contrario, pues en ellas vislumbran la figura de una cruz invertida, lo cual es algo perverso e irreverente, un símbolo diabólico ¡Que por nadie pase!, un error inconcebible e intolerable teniendo en cuenta lo profundamente creyentes y practicantes que son tanto el Alcalde como su socia de gobierno, la señora Rodil, por lo que se ha constituido en un santiamén una plataforma ciudadana, “Salvem la calle Vicente Blasco Ibañez”, reclamando el cambio de la decoración por otra con muchos ángeles y de color dorado, que es más ortodoxa y bonita, una que sea como Dios manda; Mayor Riesgo de Trastornos Mentales: Estudios muestran vínculos entre la exposición nocturna a luz artificial y un mayor riesgo de depresión (hasta 30%), trastorno bipolar, ansiedad generalizada y psicosis, lo cual también explica que por las redes sociales haya corrido como la pólvora algunas publicaciones en las que algunos usuarios asocian una serie de guirnaldas decorativas de la Plaça de Baix con el miembro viril, acabáramos ¡¡adiós mis pavos!!

Esto es de premio, pero no de los pequeños, no se crean, se merece como mínimo un apartamento en Torrevieja, de esos que regalaban en el Un, Dos, Tres, y no solo por la imaginación interpretativa que atesoran si no por la perversa coincidencia con todo el mogollón de denuncias de cargos orgánicos y públicos denunciados últimamente por acoso sexual, que uno se pregunta ¿Pero en manos de quien estamos?, ¿Cómo han llegado “mis primos” a ocupar estos puestos?, ¿Quién es el lumbrera que los eligió?, un desvarío que no tiene un pase; Ansiedad, Estrés, Fatiga Mental y Dificultad de Concentración: La interrupción del sueño y la fatiga mental contribuyen a un aumento de la ansiedad y el estrés. La exposición prolongada a luz intensa puede causar fatiga visual y mental, dificultando la concentración y el rendimiento cognitivo, lo cual explica lógicamente el episodio Berlanguiano que protagonizó esta semana el concejal de Vox, Samuel Ruiz, el cual tras presentar su dimisión por motivos personales, cuatro días después se arrepintió y donde dije Digo, digo Diego, y revocó su dimisión, manifestando que este cambio se produce: "tras las muestras de cariño recibidas y su compromiso con la ciudad y la ciudadanía de Elche". Lo cual es lógico y entendible, ya que quien no se replantea seguir como concejal tras recibir muestras de cariño de tal ímpetu e intensidad como las que ha tenido que recibir el edil dimisionario en estos días, de su familia, de los vecinos de la escalera, salvo el del segundo izquierda, de los amigos que son muchos y de los incondicionales fans del Alcalde que intentaron montar otra plataforma ciudadana del tipo “Salvem al Alcalde de la cuarta dimisión en el equipo de gobierno municipal”, pero que no les dio tiempo para hacerlo debido al arrepentimiento inmediato y penitente del dimisionario.

Elche se ilumina por Navidad / Matías Segarra

Como pueden comprobar, todos estos hechos, conjeturas y aventuras municipales diversas de difícil explicación y que a uno lo dejan loco, ocurren ya que la exposición a luz durante la noche confunde al cerebro, afectando la producción de hormonas y neurotransmisores que regulan el sueño, el humor y la alerta, generando un desequilibrio que impacta la salud mental a largo plazo, y yo añadiría también a muy corto plazo, por que es de traca el ver el otro día pasear a los Reyes Magos por las calles de Elche, adelantando su llegada tres semanas y anticipándose a Papa Noel, que se ha quedado segundo, y es que parece ser que el trineo estaba pasando la ITV y ha tenido que coger el cercanías, y ya saben como esta eso de la RENFE.

Pero lo peor de todo esto, es que esta moda de excesos lumínicos también esta penetrando en los hogares, y si no que se lo digan a Manolo el mecánico, que ha tenido que coger la baja a consecuencia de un accidente sufrido en su casa al encender el árbol de navidad, y eso que se lo advirtió su mujer: Manolo que te pierdes, que has puesto todas las luces que habían en el chino, que es una barbaridad, a lo que él le contestó: ¡que va, exagerada, esto no es nada comparado con lo que ha puesto el Ayuntamiento en las calles¡, ¡ya verás que bonito¡, y así sin más preámbulo, hizo la cuenta atrás: tres, dos, uno y le dio al interruptor, lo único que dice recordar es la llegada de los bomberos, su ingreso en la unidad de quemados, el apagón en toda la manzana y a su mujer sin un pelo en la cabeza.

Por eso, recuerden lo que decía Aristóteles “la virtud está en el término medio”, y si no tienen claro los umbrales del exceso y lo escaso, hagan lo que decía Bill Blass “ En caso de duda, vístete de rojo".