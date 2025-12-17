Citas que dejan huella

El programa Plano general, que presenta Jenaro Castro, concluye cada entrevista solicitando al invitado que escriba en el muro digital del espacio una frase o cita que dé pistas para la reflexión. Aunque algunas sean más o menos conocidas, todas arrojan luz a la travesía de la vida.

El escritor Lorenzo Silva dejó una que todavía revolotea en mi mente: «nunca vayas por el camino de otro». Cuánta verdad, y sin embargo qué inevitable resulta en ocasiones caer rendido a las comparaciones y envidiar las cualidades de una persona cercana en lugar de valorar las nuestras. A veces no solamente pretendemos surcar el camino ajeno, a modo de imitación, deslumbrados por trayectorias ejemplares, sino que quisiéramos dar marcha atrás en nuestras vidas con el fin de rectificar nuestro rumbo: así habríamos tenido una existencia más rica y satisfactoria.

No se puede ir por el camino de otro, y mucho menos rebobinar con el fin de recuperar el tiempo perdido. Yo no salí al extranjero a aprender idiomas. No tuve la oportunidad, no supe o no quise, en aquellos tiempos en los que te puedes liar la manta a la cabeza y ponerte el mundo por montera, asomarme a él sin miedos ni ataduras tratando de conquistar nuevas fronteras tanto geográficas como personales. De esta forma, en la actualidad, mis geografías con limitadas, y ni siquiera soy capaz de hablar con los extranjeros que abarrotan mi barrio, inmerso en pleno proceso de gentrificación.

Por eso resuena en mi mente la frase de Lorenzo Silva: «nunca vayas por el camino de otro». Echar de menos lo no vivido conduce irremediablemente a la frustración. A fin de cuentas, seguro que hay alguien a quien le habría gustado recorrer mi camino. Y eso me sirve de consolación.