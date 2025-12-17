Una dimisión de «quita y pon» para que todo siga igual

El viernes 5 de diciembre, el concejal de Vox, Samuel Ruiz, presentaba su dimisión, algo de lo que no se informó hasta el martes siguiente en un ejercicio de «transparencia», marca de la casa, en el actual bipartito PP-Vox. ¡¡Con lo que le gusta a nuestro alcalde, Pablo Ruz, dar noticias sobre lo que sea y escaparse esta!! Es increíble.

Y mira que tiene experiencia con estas cosas. Era la cuarta dimisión, en su equipo de gobierno, en poco más de media legislatura. Es un récord bastante destacado. Y cada una ha tenido su cosa, alguna inimaginable en su momento. Aunque en el caso del Sr. Ruiz su dimisión fue retirada días después. Fue una dimisión de «quita y pon». Los argumentos, para presentarla eran bastante endebles y, para arrepentirse de ella, aún más. Unas desavenencias previas sobre el presupuesto municipal, lógicas tratándose de dos partidos distintos, aunque, ideológicamente, cada vez más cercanos, y una queja sobre las prisas que el alcalde demostró para convocar el Pleno donde dar cuenta de dicha dimisión. Prisas entendibles, ya que el Sr. Ruiz con sus quejas a Ruz rompía la plácida relación que éste tiene con la Sra. Rodil, portavoz de Vox, aunque el arrepentimiento de aquel llegó antes de que el otro pudiera asegurarse su salida. Más de uno habrá pensado «qué lástima, con lo cerca que ha estado». Pero así es la vida. Una situación bastante esperpéntica la que se ha visto en el Ayuntamiento estos días.

Para disimular la situación, a los pocos días, todos los citados, más el concejal de Hacienda que pasaba por allí, dieron una rueda de prensa para anunciar los presupuestos municipales para 2026. Ni qué decir tiene que se han presentado cómo los mejores de la historia, los más sociales, los más inversores, etc. etc. Vamos, el discurso triunfal habitual. Del análisis que, desde la oposición, se ha hecho de ellos, se desprende que es más de lo mismo, aunque aumentado los recortes en ayudas sociales, endeudando aún más al Ayuntamiento, favoreciendo determinados «chiringuitos» amigables, seguir apostando por el gasto superfluo, etc. y para colmo, según ha denunciado la concejala socialista Patricia Maciá, con errores en su documentación. Una situación preocupante que parece demostrar las prisas y escaso rigor con el que el equipo de gobierno prepara documento tan importante.

En otro orden de cosas, la semana ha sido prolija en anuncios sobre determinadas inversiones prometidas. Es verdad que son pasos de cara al objetivo, pero se hacen a un ritmo que asegura que, en esta legislatura no habrá nada ejecutado y, a la siguiente, ya se verá, porque a los proyectos hay que poner la partida presupuestaria correspondiente, y eso es aún más difícil.

Hasta el flamante nuevo presidente de la Generalitat, Sr. Pérez Llorca ha venido a firmar el convenio del prometido TRAM. Se han hecho tantas ruedas de prensa sobre el tema, tantas promesas, firmas de protocolos, de convenios y de no se sabe qué, y aún nadie se atreve a decir una fecha para que empiece a funcionar. Sí se va perfilando que, cuando lo haga, si lo hace alguna vez, será algo que se parecerá a un autobús y poco a un tranvía, aunque se le arreglará para que lo parezca. Incluso Pérez Llorca adelantó que es posible que su gestión la lleve la iniciativa privada, algo que demuestra lo poco TRAM, y mucho TRAM-PANTOJO, que es esta promesa pendiente.

Y es que eso que llaman «colaboración público-privada», que es una forma de llamar a la privatización de los servicios públicos, hay que reconocer que es un oscuro objeto de deseo del PP. Incluso en momentos en los que la gestión de hospitales públicos con gestión privatizada, como el de Torrejón, ha sido tan escandalosamente expuesta como un negocio puro y duro, más que como un servicio a la ciudadanía, el alcalde sale en defensa del modelo del Vinalopó, del mismo grupo empresarial que el de Torrejón, en vez de reclamar su gestión pública y de mejorar sus medios, así como los del Hospital General al que se está dejando degradar. Ése, y no el otro, debería ser su papel.

También se ha conocido estos días que otras dos promesas pendientes han formalizado fases en su tramitación, aunque, como siempre, sin concretar plazos de inicio de obras. En un caso la Diputación ha adjudicado el diseño del proyecto de Palacio de Congresos. Ahora que ya está el diseño hay que hacer el proyecto y, lo más importante, adjudicar la obra por unos 50 millones de euros. De eso no hay ni plazos. Igual pasa con la Ronda Sur, ya se conoce el proyecto para diseñarla, ahora hay que formalizarlo y dotarlo económicamente para su licitación de lo que, naturalmente, tampoco hay plazo. Y éstos son los que paralizaron, hace más de dos años, la Ctra. de Santa Pola y aún no saben cuando la reanudarán. Muy eficaces para prometer, pero verdaderos inútiles para hacer realidad lo que prometen.

Excepto si hay un interés especial en el tema. Un ejemplo puede ser el de la casa del denominado Huerto de la Virgen en las Puertas Coloradas. Una casa que se encontraba en mal estado, y no es la única, y que no es propiedad municipal, está sólo cedida, y en la que el Ayuntamiento ha invertido cerca de 700.000 euros. Un claro ejemplo de eficacia que contrasta, por ejemplo, con la lentitud con la que Conselleria y Ayuntamiento actúan en la casa del Hort del Gat, que ésta sí es municipal, y con el deteriorado huerto que la rodea. El desinterés municipal ahí es más que evidente.

En cuestión de prioridades, el actual Ayuntamiento tiene claras las suyas.