Una vez más, el gobierno francés se apresta a sabotear la aprobación por el Consejo de la UE del acuerdo comercial UE-Mercosur, pidiendo posponer la votación prevista para la tercera semana de diciembre de 2025. Hay que recordar que las negociaciones de este tratado se han prolongado durante más de veinticinco años, convirtiéndose en uno de los procesos comerciales más largos, complejos, y tortuosos de la política exterior europea. Han atravesado cambios de gobierno a ambos lados del Atlántico, crisis económicas, tensiones medioambientales y profundas transformaciones del comercio mundial.

El objetivo siempre fue ambicioso: crear un gran espacio económico de 750 millones de consumidores entre dos regiones que comparten vínculos económicos, históricos, y culturales. Constituiría el área de libre comercio más grande del mundo. Abre la puerta a los productos industriales y tecnologías europeas en Mercosur, y a los productos agrícolas sudamericanos en Europa. Su importancia es también geopolítica, pues es más que evidente que Europa necesita aliados frente a Rusia, China, y los Estados Unidos de Trump.

En un contexto internacional marcado por la fragmentación geopolítica y la proliferación de barreras comerciales, el acuerdo refuerza la diversificación de las cadenas de suministro, consolida la presencia europea en Sudamérica frente a otros actores globales y proyecta estándares europeos en materia de normas, sostenibilidad y reglas del juego, convirtiendo al Mercosur en un socio natural para una Europa que busca combinar apertura económica, influencia política y autonomía estratégica. Para la Comunitat Valencia el acuerdo ofrece oportunidades para la cerámica, el calzado, la automoción, la maquinaria, la química y los servicios de ingeniería y construcción, que se benefician de la reducción de aranceles y de un mejor acceso a este mercado. En el ámbito agroalimentario, las ventajas se concentran en productos transformados, tecnología agrícola, riego, envases, y agroindustria.

Tras años de bloqueos, el proceso dio un paso decisivo con el Acuerdo de Montevideo de diciembre de 2024, que permitió desastascar el entendimiento alcanzado en 2019 y adaptarlo a las nuevas prioridades europeas, en particular en materia climática y de sostenibilidad. Para facilitar su ratificación, y en especial para responder a las preocupaciones de Francia, se introdujeron salvaguardias específicas: mecanismos que permiten limitar o suspender importaciones agrícolas y ganaderas si causan un daño grave a los productores europeos, cláusulas reforzadas de protección ambiental y compromisos más estrictos contra la deforestación. Estas garantías buscan asegurar que la apertura comercial no se haga a costa del modelo agrícola europeo ni de sus estándares sociales y medioambientale. Pero Macron a pesar de todo, sigue oponiéndose.

Tony Sevilla

Dicho esto, conviene subrayar que la dimensión agropecuaria del acuerdo está fuertemente regulada y lejos de una liberalización sin límites. El texto incorpora un amplio conjunto de medidas de protección y salvaguardia para el campo europeo, al tiempo que abre oportunidades para las exportaciones agrícolas de la UE hacia los países del Mercosur. En primer lugar, el acuerdo prevé la eliminación de los elevados aranceles que hoy gravan los productos europeos en esos mercados: en torno al 10 % para el aceite de oliva, cerca del 28 % para el queso y hasta el 35 % para el vino, lo que supone una mejora sustancial de la competitividad de los productores europeos. Además, el acuerdo garantiza la protección de unos 350 productos tradicionales europeos con indicación geográfica, que quedarán reconocidos y protegidos en el Mercosur frente a imitaciones o usos indebidos de su nombre.

En paralelo, la apertura del mercado europeo se articula mediante un estricto sistema de cuotas para los productos más sensibles procedentes del Mercosur, en particular la carne de vacuno, el pollo, el azúcar, la miel y el arroz. Así, la cuota de importación de ternera se limita a 99.000 toneladas, lo que representa apenas el 1,6 % de la producción europea; la del pollo equivale al 1,4 % del consumo total de la UE; y la del azúcar, al 1,2 %. En el caso de la miel, la cuota se fija en 45.000 toneladas —frente a importaciones actuales de unas 35.000—, alrededor del 10 % del consumo europeo, mientras que para el arroz se establece un contingente de 60.000 toneladas sin arancel, aproximadamente el 2 % del consumo total.

A estas limitaciones cuantitativas se añade la posibilidad de activar un freno de emergencia si un aumento de las importaciones causa, o amenaza con causar, un daño grave a la agricultura europea, incluso en los productos sujetos a cuotas. Por último, el acuerdo es explícito en cuanto a las condiciones de acceso al mercado europeo: los productos del Mercosur deberán cumplir plenamente las normas de la UE en materia de salud humana, animal y vegetal, así como de seguridad alimentaria, sin excepciones, y estarán igualmente vinculados a los compromisos del Acuerdo de París sobre el cambio climático y a la legislación europea contra la deforestación. En conjunto, se trata de un marco pensado para combinar apertura comercial, protección del modelo agrícola europeo y exigencia medioambiental.

En definitiva, tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, el texto alcanzado no es un ejercicio de ingenuidad comercial, sino un compromiso equilibrado que combina apertura, protección del modelo agrícola europeo, y exigencias sociales y medioambientales sin precedentes. Volver a bloquearlo ahora, en el último tramo, no solo debilitaría la credibilidad internacional de la Unión, sino que enviaría una señal de repliegue en un momento en el que Europa necesita socios fiables y reglas claras. El Consejo debe votar el acuerdo por mayoría cualificada sin dilación, aunque París se oponga. Ratificar el acuerdo significa apostar por una Europa que defiende sus intereses, proyecta sus valores y asume su papel en un mundo cada vez más competitivo e incierto.