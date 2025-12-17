El yunque al descubierto

Advertida de la captación de jóvenes cristianos a espaldas de sus familias por parte de la secta secreta El Yunque, la Conferencia Episcopal Española (CEE) encargó en 2010 un informe al profesor de Filosofía Fernando López Luengos, miembro de la Federación España Educa en Libertad (ESEL), fundada el 29 de octubre de 2009 para promover la objeción de conciencia contra la asignatura «Educación para la ciudadanía» y vinculado a Profesionales por la Ética.

Pérez Luengos presentó el informe con el título El Transparente de la catedral de Toledo, ciudad en la que vivía y trabajaba, que fue comentado en junio y septiembre de 2010 por la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, antes de trasladarlo a la Secretaría General de la CEE, que lo puso a disposición de los obispos para su consulta. La archidiócesis de Madrid pidió a los dirigentes de El Yunque que abandonasen su condición de organización secreta y adoptaran una forma visible, civil o canónica.

El informe apareció poco después publicado en varios medios de comunicación.

En 2011, Ignacio Arsuaga, presidente de Hazteoír, interpuso una querella criminal contra Pérez Luengos por citarla en su informe como organización estrechamente relacionada con El Yunque. También mencionaba a Profesionales de la Ética.

El PP rehúye a El Yunque

La llegada del conservador moderado Rajoy a la presidencia del PP alejó a este partido de los postulados tradicionales de la vieja AP y, por tanto, las posibilidades de que El Yunque influyera en él.

Pero no por ello desaprovecharon la ocasión los yunquistas de buscar la complicidad de algunos dirigentes populares, como el eurodiputado Mayor Oreja, quien el 8 de febrero de 2011 presentó en Bruselas el libro de Arsuaga titulado Proyecto Zapatero. Mayor introdujo a elementos de El Yunque en asociaciones internacionales como la Fédération pro Europa Christiana (FPEC), fundada en 2002 y con sede en Creutzwald (Francia) y Tradición, Familia y Propiedad (TFP), fundación brasileña fundamentalista cristiana, ultraconservadora, anticomunista, antiprogresista, antiliberalista, antifemnista y contraria a la teología de la liberación, nacida en 1960.

El Yunque se blanquea

Tal como le había pedido la archiciódesis madrileña, El Yunque se blanqueó constituyendo en 2011 la Organización del Bien Común. Lo hicieron Eduardo Hertfelder de Aldecoa, presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética e impulsor de Abogados Cristianos y el presidente del IPF de Cataluña, antiguo fuerezanovista y miembro de los Cruzados de Cristo Rey, Liberto Senderos.

El entonces prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede, cardenal Antonio Cañizares, reconoció que «ya no se llama el Yunque, ahora se llaman Asociación por el Bien Común». Pero esta asociación, de la que es presidente Senderos y secretario y tesorero Urcelay, nunca ha tenido actividad propia.

Los días 15 y 16 de julio, la fundación Denaes organizó en Santander la V Escuela de Verano, en la que intervinieron varios ponentes vinculados con El Yunque o el ala más extremista del PP, como Santiago Abascal, presidente de la fundación; Jaime Mayor Oreja; Juan de Dios Dávila, presidente de Unidad + Diversidad (tapadera yunquista); Gustavo Bueno Sánchez; Miguel Bernard, portavoz de Manos Limpias; Javier M.ª Pérez Roldán, letrado de Hazteoír; Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia (fundada el 7 de febrero de 2005); Francisco Javier Ortega Smith-Molin, letrado de la fundación; o Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana.

El Yunque se pone nervioso

Durante el primer mes de 2012 y los últimos del año anterior, se sucedió la publicación de una serie de artículos en diferentes medios de comunicación en los que se informaba de la organización ultraderechista secreta El Yunque y sus empresas pantalla. José Luis Lobo, por ejemplo, nombraba como yunquistas a Ignacio Arsuaga (Hazteoír), Jaime Urcelay (Profesionales por la Ética), Luis Senderos (Organización del Bien Común), Eduardo Hertfelder (Instituto de Política Familiar) y Leonor Tamayo (Grupo de Montaña a Contracorriente), los cuales se apresuraron a desmentirlo, calificando tales informaciones de «injuriosas y falsas» y amenazando al periodista con demandarle, aunque ninguno lo hizo. También señaló como yunquistas a los directivos del Grupo Intereconomía Luis Losada y Marcial Cuquerella Gamboa.

Precisamente en una publicación vinculada con El Yunque, La Gaceta, apareció el 1 de febrero de 2012 en la portada enviada a todos los medios un artículo firmado por su director, Carlos Dávila, titulado El Yunque, de la que desapareció media hora después, siendo sustituido por un anuncio publicitario. La orden de este cambio la dio el presidente del grupo editorial Intereconomía, Julio Ariza.

El artículo de Dávila censurado por Ariza denunciaba los riesgos que entrañaban la existencia y actividad de El Yunque.

Dávila dejó de ser director de La Gaceta por un ERE el 14 de junio de 2012.

Una sentencia vincula a Hazteoír con El Yunque

El 19 de mayo de 2014 se dio a conocer la sentencia judicial correspondiente a la denuncia presentada por el abogado Pedro Leblic en Madrid el 29 de febrero de 2012, en representación de un grupo de padres católicos contra la sociedad secreta El Yunque y sus plataformas utilizadas como pantalla. Los demandantes pedían la disolución de El Yunque, Hazteoír, IPF, Profesionales por la Ética, Organización del Bien Común y Asociación de Montaña a Contracorriente y se declarase como yunquistas a Arsuaga, Hertfelder, Jaime Urcelay, Liberto Senderos y Leonor Tamayo. Arsuaga contraatacó interponiendo una querella criminal por supuesta violación de su honor contra el propio Lebric y el periódico El Confidencial por los artículos que publicó firmados por José Luis Lobo.

La sentencia judicial de la jueza López Castrillo, del Juzgado de Primera Instancia n.º 45 de Madrid, acreditó la pertenencia a El Yunque de al menos siete personas vinculadas con Hazteoír, entre las cuales estaba Arsuaga, de quien desestimó su demanda por vulneración de su derecho al honor.

Pocos meses después, en septiembre, Hazteoír retiró una demanda contra Leblic cuando se supo que declararía como testigo el entonces arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco.