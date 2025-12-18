Cuando era niño disfrutaba con el Pato Donald y no concebía que pudiera haber un Donald que no fuera el pato. Ya de mayor me encontré con que Donald también podía ser -y era- presidente de los Estados Unidos.

Donald Trump es un narcisista de libro, egocéntrico, inteligente, amoral, rencoroso y sensible al halago. No todos los narcisistas son psicópatas, pero éstos aparecen en la fauna política de primer nivel -los estadistas- en mayor porcentaje que en las demás especies antropo-zoológicas. Se trata de un trastorno de la personalidad hasta cierto punto virtuoso cuando se aplica a una actividad política de alcurnia. Bien es cierto que hay psicópatas pata negra, que encabezan grandes potencias, y psicópatas chusqueros que, tras pasar por un calvario de chupamedias y humillaciones, sirven a aquéllos en las periferias.

Pero dejemos estas digresiones para otro momento y volvamos, con Donald, al documento sobre la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, transparente y directo al fijar los objetivos que persigue su administración, reseñar los medios para lograrlo, identificar los principios -más bien directrices- que han de regir la acción, marcar las prioridades y acercar el foco a las diferentes regiones del planeta. Uno puede sentir, como ciudadano/súbdito/borrego de una región periférica, cierta envidia, al comprobar cómo los estadistas de cercanías, césares disolutos, toman decisiones relevantes de política exterior al albur de sus propios intereses sin explicación alguna.

La carta con que el presidente Trump ha hecho público este documento es un paradigma de autobombo: Donald ha rescatado al país y al mundo del desastre; ha restaurado el poder Americano en casa y en el extranjero; ha traído la paz y la estabilidad; nadie en siglos ha logrado un cambio tan dramático en tan corto espacio de tiempo; América (léase Estados Unidos) sigue siendo la nación más fantástica y triunfante de la historia. (Las abuelitas del presidente habían ya fallecido, en 1966 y 2000).

El mandato de Donald, el «presidente de la Paz», marca -se dice- el comienzo de una «nueva edad de oro» para Estados Unidos, una vez corregido el mal camino de la Administración demócrata del trastabillante Joe Biden. Ahora ya no hay más ideología que el «América, primero»: sólo la fuerza ( de un halcón con plumas de paloma) puede garantizar la paz; una diplomacia no convencional ha de alimentarse con sentido práctico, no con ideales; es fundamental prevenir la emergencia de un rival global; las instituciones multilaterales son metomentodos a tener a raya; hay que reequilibrar la balanza comercial y atraer inversiones, especialmente en defensa y nuevas tecnologías (proteger a trabajadores y empresas americanas es una prioridad); los aliados han de pasar por caja (ahí el 5% del PIB como inversión que se exige de los miembros de la OTAN si quieren evitar la palmeta); Estados Unidos debe asegurar su libre acceso a todas las materias primas y vías de suministro claves para su seguridad y confort; ha de protegerse de la invasión de migrantes irregulares tanto como de las amenazas transfronterizas (terrorismo, tráfico de drogas, espionaje); ha de preservar y aumentar su liderazgo financiero y restaurar su posición dominante en el sector de la energía, abominando del «cambio climático» y del objetivo de emisiones «cero» de dióxido de carbono, ideologías -dice- que «tanto daño han causado en Europa».

Aproximando el foco a las regiones del planeta, se constata que el campo de batalla geopolítico y económico se librará en el Indo-Pacífico. Estados Unidos pretende alistar a la India con Australia y Japón para aislar a China, reducir su liderazgo en el Sur Global, evitar que trate de alterar el statu quo en Taiwan, controlar la libre navegación en el mar del Sur de la China y combatir lo que considera prácticas comerciales depredadoras. Europa, irrelevante y decadente, arriesga ser no-europea en veinte años, arrastrada por instituciones que son una amenaza para la libertad de las naciones; Estados Unidos ayudará a corregir su nefasta trayectoria actual. Oriente Próximo, gracias a las alianzas con las monarquías árabes del Golfo (que no deben ser molestadas) y con Israel, no será en el futuro un dolor de cabeza; los enemigos han sido aplastados. En cuanto a África, debe olvidarse de las políticas asistenciales; Estados Unidos labrará acuerdos de inversión con países confiables que cuenten con recursos estratégicos.

La receta para América Latina consiste en la recuperación de la doctrina enunciada por el presidente Monroe hace dos siglos y aplicada regularmente después, salvo por el débil y balbuceante Joe Biden: «América para los (norte)americanos». Fue célebre Teodoro Roosevelt cuando afirmó: «habla con suavidad, con una estaca en la mano». Dentro del culto a su propia personalidad Donald ha añadido el que ha llamado «Corolario Trump». Él lleva la estaca en la mano, pero su habla no es, precisamente, florentina. No le faltan periféricos a la orden, como Milei en Argentina, Peña en Paraguay, Novoa en Ecuador o Mulino en Panamá (atento a su Canal). Alguno más puede añadirse si prospera su injerencia escandalosa en los asuntos internos de Repúblicas hostiles a lo que Donald considera intereses vitales de Estados Unidos.

Cuando se inició la «guerra fría» la potencia hegemónica invocó la lucha contra el comunismo para justificar la intervención en su «patio trasero». Ahora el narcoterrorismo ha tomado el relevo para tratar de justificar la violación sistemática de los principios fundamentales del derecho internacional, en los que Donald se cisca todos los días. Estados Unidos, cómplice en el genocidio israelí en Palestina, ha sembrado de ejecuciones extrajudiciales y actos de piratería sus operaciones en el Caribe. Washington ha mutado en Isla Tortuga. El petróleo manda. El único derecho que Donald respeta -y discute en las cortes federales- es el de los Estados Unidos. Pero el Tribunal Supremo ha concedido carta blanca al presidente más allá de los límites territoriales de la Unión. En el exterior, la administración de los Estados Unidos se ha convertido -con la mejor intención- en una organización criminal con la complacencia de sectores no desdeñables de las acomodadas sociedades occidentales.