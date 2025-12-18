Juan Carlos I: entre el legado del dictador y las paradojas de la democracia

Hace 50 años, el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Francisco Franco, Juan Carlos de Borbón juró las Leyes Fundamentales del Reino y los Principios del Movimiento Nacional ante las Cortes franquistas. Aquella ceremonia, cuidadosamente planificada, no instauró la democracia, sino que mantuvo la continuidad del régimen bajo una nueva configuración institucional. El entonces príncipe, formado en el marco político del franquismo, asumía el trono “por la gracia de Dios y de la voluntad nacional”, una fórmula que limitaba la proyección de un futuro orden pluralista.

Durante décadas, la historiografía y el discurso oficial destacaron la figura del monarca como impulsor de la Transición y garante del proceso democrático. Sin embargo, medio siglo después, ese relato ha sido objeto de una revisión más completa. La distancia temporal y el avance de la investigación histórica han permitido identificar con mayor claridad tanto las ambivalencias de su reinado como las continuidades que conectaron la dictadura con la monarquía parlamentaria.

El papel de Juan Carlos I en los años de cambio, entre 1975 y 1978, fue indudablemente relevante. Su impulso para nombrar a Adolfo Suárez en 1976 y su aceptación de una reforma política que desmantelaba las estructuras del franquismo supusieron un punto de inflexión. No obstante, el contexto requiere matizar estas decisiones: no actuó como un demócrata que rechazara el sistema anterior, sino como un jefe de Estado cuya autoridad procedía del propio Franco y que orientó la transformación política de manera compatible con la continuidad de la Corona. Como han recordado historiadores como Ángel Viñas o Paul Preston, su poder derivaba directamente de Franco, y su legitimidad inicial no provenía de la voluntad popular, sino del testamento político del dictador.

La Transición española no constituyó una ruptura brusca, sino una reforma negociada y, en parte, dirigida por las élites del régimen. En ese proceso, Juan Carlos I desempeñó un papel de árbitro, aunque también resultó beneficiado. La Constitución de 1978 definió su posición institucional y estableció una inviolabilidad que posteriormente generaría debate. Su imagen pública, construida durante las décadas de 1980 y 1990, se asentó en la idea del “rey de todos los españoles”, concebida como símbolo de consenso y estabilidad.

Francisco Franco. / INFORMACIÓN

Esa imagen se resquebrajó con el tiempo. El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, considerado durante años como la culminación de su compromiso democrático, ha sido reinterpretado por diversos estudios como una intervención más compleja, en la que el monarca actuó tanto para proteger el orden constitucional como para reforzar su autoridad dentro de las Fuerzas Armadas, según ha señalado el historiador Muñoz Bolaños. A partir de entonces, su función adquirió un carácter predominantemente ceremonial. Durante años, la monarquía mantuvo un prestigio sostenido en parte por la escasa atención pública a su origen en el sistema franquista y a aspectos de la vida privada del rey.

En las últimas décadas, ese equilibrio se ha alterado. Las investigaciones sobre sus actividades financieras, su salida a Abu Dabi y la percepción social de falta de rendición de cuentas han deteriorado su imagen hasta extremos impensables en los años de la Transición. El contraste entre el “rey campechano” y el ciudadano privilegiado que se refugia en el extranjero ha simbolizado, para muchos españoles, el agotamiento del pacto fundacional de 1978.

En estos días, la publicación de sus memorias ha reabierto el debate al presentarse el propio Juan Carlos prácticamente como un continuador del legado de Franco en muchos aspectos y al insistir en una visión paternalista del dictador, a quien “respetaba enormemente” y de quien valoraba “su inteligencia y su sentido político”. Que, medio siglo después, aún se discuta si el rey emérito fue “el heredero de Franco o el salvador de la democracia” revela que el país no ha cerrado su propio relato sobre el siglo XX. La monarquía, como institución, sigue anclada en esa ambigüedad originaria: nació del franquismo pero se legitimó en la democracia.

Desde la perspectiva de 2025, el balance histórico debe reconocer esta complejidad sin caer en idealizaciones ni en condenas simplificadoras. Juan Carlos I fue, simultáneamente, un producto de la dictadura y un actor relevante en la transición hacia el constitucionalismo. Su trayectoria plantea una cuestión central para la democracia española: ¿puede consolidarse plenamente un sistema democrático cuando una parte de su arquitectura institucional procede de un régimen no democrático? Cincuenta años después del juramento de 1975, la respuesta sigue abierta, y la dificultad para integrar este pasado en un relato común continúa condicionando el presente.