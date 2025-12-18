Minuto y resultado

Quienes sigan Mañaneros 360 se habrán dado cuenta que el programa es un sinvivir. Más que una crónica mesurada de la situación política de la jornada, nació con la mecánica de un espacio polideportivo en donde lo que importa es seguir en tiempo real cómo andan los marcadores de los equipos que juegan en esa singular liga.

La pantalla se subdivide en otras más pequeñas. Ventanas que muestran distintos puntos de directo, en donde se nos advierte lo que veremos a continuación. Aunque en realidad el programa, en muchas ocasiones, entre en bucle y aborde una y otra vez idéntico asunto.

Por un lado están los invitados a la mesa de tertulia, listos para comentar las jugadas. Por otro, las pantallas que conectan con el exterior. Tantos son los frentes abiertos que Javier Ruiz se multiplica con tal de que no se le escape ninguno. En ocasiones los tertulianos apenas pueden meter baza, puesto que entran en directo otros colaboradores a emitir sus juicios desde sus domicilios o lugares de trabajo. Los tertulianos esperan, los reporteros de cabecera también esperan, y los enviados especiales guardan turno hasta que el presentador Javier Ruiz finaliza la charla con su interlocutor. Será entonces cuando el juez Castro, el magistrado Joaquín Bosch o el político de turno sea despedido por el presentador con un fuerte abrazo o con un abrazo muy grande. Aunque se vena a todas horas. Da gozo ver cómo se envían abrazos todos los invitados al programa.

Mientras, desde casa, la sensación es de agotamiento. Es imposible seguir las tres horas de emisión sin estrés. Quién iba a decir que, en comparación, Al rojo vivo parecería una balsa de aceite.