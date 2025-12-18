El odio nos hace estúpidos.

Estamos finalizando el 2025 y, si me permiten, quiero compartir con ustedes una reflexión muy personal. Es el momento del año en el que hacemos balance de todo lo acontecido y miramos hacia adelante albergando la esperanza de que el año próximo suceda aquello que anhelamos que ocurra. Desde mi humilde opinión, tenemos que hacer un profundo examen de conciencia, esa conciencia que a veces se adormece y hace que naturalicemos cosas que deberían de escandalizarnos.

Estamos viviendo un momento histórico decisivo como sociedades democráticas y donde tenemos frente a nosotros dos caminos posibles para seguir construyendo el modelo de sociedad en el que queremos vivir.

El primero, es el camino donde abrazaríamos la idea de que el otro, el diferente, es nuestro enemigo. Alguien a quien ni siquiera conocemos, tan solo sabemos aquello que algunos sectores sociales y políticos nos dicen de ellos, también desde el desconocimiento más profundo y, lo que a mi parecer es peor, desde un interés ideológico y moral perverso, haciendo que perdamos nuestra objetividad y nuestro sentido crítico, convirtiéndonos en personas cargadas de una gran inhumanidad con el fin de que justifiquemos aquellas políticas públicas que excluyen a personas que huyen de dictaduras sangrientas, guerras, hambre y miseria y la ausencia de los derechos más básicos para una vida digna. Las mentiras y los bulos nos hacen creer que estas personas son nuestros enemigos y, cuando esto ocurre, empieza a crecer en nosotros un odio que nos hace alejarnos de todos los valores que hemos ido tejiendo como sociedad, generando una fractura difícil de soldar y de la que se alimentan algunos para su propio beneficio. Estamos perdiendo nuestra humanidad criminalizando a las personas vulnerables y a las entidades e instituciones que nos dedicamos a ayudarles. El odio es ciego y destruye todo lo que encuentra a su paso.

El segundo camino posible es el de afrontar la realidad en la que vivimos como una oportunidad para ser más humanos y fortalecer lo colectivo. La convivencia siempre ha sido un reto, por eso, necesitamos a políticos honestos y responsables, que no les tiemble el pulso cuando se trate de defender los derechos humanos, y a una ciudadanía comprometida y firme ante la defensa de estos derechos. Pero la convivencia se trabaja cada día, con esfuerzo y con el compromiso firme de que nadie puede quedar fuera, bajo ningún pretexto, y esto implica el poner a disposición de la ciudadanía los recursos públicos necesarios que fortalezcan nuestro sistema de bienestar como prioridad absoluta.

Hace unos días, la Unión Europea hizo público el presupuesto que se destinará para la acogida y protección de las personas solicitantes de refugio. Es realmente preocupante que se vaya a destinar menos de un 1% del presupuesto del que se invertirá en defensa para este fin. Esto se traduce en que se invertirá infinitamente más en la compra de armamento que en salvar la vida de personas que sufren. Algo no estamos haciendo bien cuando la prioridad natural se invierte y el valor de una vida queda relegada a las sobras de un presupuesto insultante. Si los estados no están para garantizar los derechos fundamentales de cualquier persona frente a cualquier otro asunto, ¿para qué demonios están?

Disculpen mi vehemencia ante esta cuestión, pero no me resigno a pensar que la mayoría de la gente estamos a favor de este tipo de sociedad. Por ello, desde la Fundación Elche Acoge seguiremos defendiendo los derechos de las personas más vulnerables, vengan de donde vengan. Seguiremos trabajando por la construcción de una sociedad más plural y diversa donde todos tengamos cabida en condiciones dignas. Es el momento de ser firmes ante los discursos de odio y las políticas excluyentes que garanticen un futuro digno para las generaciones venideras. No dejemos que el odio nos haga estúpidos y perdamos la objetividad en las cosas. Defendamos los derechos humanos y lo colectivo sin dar un paso atrás, ya que ese es el único camino transitable para superar los tiempos venideros. No caigamos en la trampa de culpabilizar a los más vulnerables del desmán, por parte de unos pocos, de un sistema que se resquebraja por la pérdida de los valores fundamentales que nos definen como una sociedad democrática. Sin justicia social no hay futuro.