La estrategia de Trump en Europa

«Apenas transcurridos nueve meses hemos sacado a nuestra nación y al mundo del borde de la catástrofe y el desastre». Este es el primer párrafo de la introducción de folio y medio firmada por el presidente Donald Trump con su escarpada y conocida rúbrica. National Security Strategy of the United States of America es el documento sobre la nueva estrategia de seguridad norteamericana hecho público el mes pasado. A la Introducción le siguen tres capítulos con tres preguntas iniciales. ¿Cuál es la estrategia americana? ¿Qué debería querer Estados Unidos? y ¿Cuáles son los medios disponibles por Estados Unidos para conseguir lo que queremos? El apartado IV desarrolla la estrategia: 1. Principios, 2. Prioridades, 3. Regiones. Las regiones son: A.- Hemisferio Occidental. B. Asia. C.- Europa. D.- Oriente Medio, y E.-África. El documento son 33 páginas de las que dedica tres a Europa. La nueva Estrategia describe un país centrado en hacer negocios y reducir la migración, evitando al mismo tiempo juzgar a los autoritarios.

Toda la sección dedicada a Europa está impregnada de décadas de ideología y propaganda de extrema derecha europea. Se responsabiliza a la UE y a las políticas migratorias de «transformar el continente y crear conflictos, censurar la libertad de expresión y reprimir la oposición política, provocar una caída de la natalidad y la pérdida de las identidades nacionales y la confianza en sí mismas». Según el documento, si «las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos. Por lo tanto, no es nada evidente que algunos países europeos vayan a tener economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables». De hecho, la Administración Trump cree que «en unas pocas décadas como máximo, algunos miembros de la OTAN pasarán a tener una mayoría no europea». El párrafo es de Cas Mudde, profesor en la universidad de Georgia, en The Guardian y autor de La extrema derecha hoy. Carl Bildt, ex Primer Ministro conservador y exministro de Asuntos Exteriores sueco, publicó en redes sociales que «la estrategia de seguridad nacional se sitúa a la derecha de la extrema derecha en Europa».

El documento muestra la aversión de Trump a los gobiernos liberales de Europa y su disposición a pasar por alto la represión de los Derechos Humanos y la falta de libertades en sus relaciones internacionales. Presenta a Europa como «un país que se enfrenta a una eliminación de la civilización» a manos de los inmigrantes. Estados Unidos fomentará la resistencia de los líderes derechistas europeos ya que muchos de sus gobiernos según Trump «pisotean los principios básicos de la democracia para reprimir a la oposición». Entiendo que se refiere a la no regulación ni intervención en las redes sociales. Estados Unidos piensa que es fundamental para su seguridad nacional «hacer que Europa vuelva a ser grande» y que la extrema derecha europea es la única fuerza política que puede lograrlo, y «construir naciones sanas en Europa central, oriental y meridional», países alineados que quieran restaurar su antigua grandeza como Hungría o Italia por ejemplo. «La diplomacia estadounidense debe seguir defendiendo la democracia genuina, la libertad de expresión y la celebración sin complejos del carácter y la historia individuales de las naciones europeas». «Estados Unidos anima a sus aliados políticos en Europa a promover este renacimiento espiritual y la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es, sin duda, motivo de gran optimismo».

El documento se refiere reiteradamente a las naciones y no da ningún protagonismo a la Unión Europea como tal. El actual gobierno estadounidense cree que la mejor manera de garantizar su seguridad nacional es destruir la democracia liberal en Europa, en línea con lo que ya anunció en la conferencia de Munich de este año el vicepresidente JD Vance. Por eso Donald Trump celebra la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos frente a la Unión Europea y exige restablecer la estabilidad estratégica con Rusia a la que claramente no considera un adversario. El documento recuerda que el hemisferio occidental (es decir América) es el ámbito de influencia directa de los estadounidenses y en ese sentido el acuerdo UE- Latinoamérica invade su territorio, en el que no debería intervenir: «América para los americanos».

La ultraderecha Europea es y será tanto más alabada, cuanto más nacionalista y más anti-europeísta se manifieste. Para la estrategia imperial de Trump la Unión Europea es un adversario y por eso pretende potenciar los nacionalismos estatales y ultraderechistas. Abascal y la extrema derecha Europea tendrán, todavía no lo han hecho, que definirse sobre la Unión Europea.