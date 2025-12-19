Si existe algún lugar en la televisión donde no hay penas es en el territorio de ‘Zoom tendencias’. Cuando la realidad pinta tan fea es un placer zambullirse en este programa en donde todo es hermoso y la calidad de vida es el valor dominante. Desde hace mucho tiempo Mercedes Cámara nos guía por una España ideal. En cada entrega muestra los dominios de una capital de provincia, pero borra de ella cualquier rastro gris. Por la pantalla se cuela una catarata de imágenes paradisiacas. Pasamos revista a los mejores alojamientos, nos detenemos en paisajes de ensueño, para finalmente aterrizar en los restaurantes con más pedigrí. A ser posible, que posean estrellas Michelin.

Es toda una ironía que este programa centenario se emite justamente después de ‘Saber vivir’, que hace tiempo traspasó las 5.000 ediciones. Es decir, que en primer término nos advierten de los peligros de sobrepasarnos con las dietas, de los riesgos que amenazan nuestra salud si no hacemos caso a los consejos que nos piden prudencia, templanza, austeridad y disciplina para alcanzar una vida saludable. Para, a continuación, brindarnos todo tipo de tentaciones que van contra natura.

Por si fuera poco, y a su vez, como telonero de ‘Saber vivir’ TVE emite un bloque de programas religiosos de las confesiones judía, musulmana y cristiana. En primer lugar podemos atender los asuntos del alma, a continuación afrontar los consejos que nos permitan alcanzar una vida saludable, para finalmente penetrar en los territorios de ‘Zoom tendencias’, donde semana tras semana nos demuestran que no es necesario dejar este mundo para entrar por la puerta grande en el paraíso. Aunque para ello haya que contar con una economía muy saneada. Y es que al final con el dinero hemos topado.