El precio del alquiler de viviendas.

La situación de inseguridad que provocó la ley de vivienda 12/2023, de 24 de mayo ha originado una situación que ha repercutido en la reducción de la oferta del mercado de alquiler ante el miedo de los propietarios de vivienda a poner en circulación arrendaticia sus inmuebles. Y ello, ante el riesgo de que si se dejan de pagar las rentas se plantee el alegato de vulnerabilidad de los inquilinos y se establezca un recorrido sin fin con retrasos para la devolución posesoria del inmueble alquilado sobre el que no se pagan las rentas.

Esta es una realidad incontestable que se produce ahora mismo en el mercado de alquiler de viviendas, lo que ha llevado, incluso, a que existan propietarios que hayan trasladado a las agencias inmobiliarias que solamente alquilarían su inmueble a una persona individual, o pareja sin hijos que acrediten de forma contundente y sin lugar a dudas la existencia de un contrato laboral y una solvencia acreditada que evite el alegato de vulnerabilidad en cualquier momento, incluso prohibiendo la introducción de personas que puedan plantear luego una situación de vulnerabilidad, o dependencia, determinante de la no devolución posesoria y el retraso que permite la ley de vivienda en los últimos dos años en los que lleva en vigor la misma.

La Ley de vivienda ha introducido una serie de factores que están provocando retrasos en la devolución posesoria introduciendo la suspensión del procedimiento hasta que la Administración pública competente en materia de vivienda pueda “realojar” a quien ha dejado de pagar la renta, lo cual introduce una situación en muchas ocasiones ilusoria, por cuanto las Administraciones no tienen viviendas para cederlas a quienes carecen de las mismas para resolver esta exigencia que la nueva ley ha previsto. Es decir, que el sistema confiere a los propietarios de viviendas a los que se les deja de pagar las rentas una especie de “colaboradores obligados” con la Administración para tener que soportar en sus espaldas y en sus propiedades una obligación de proveer de vivienda a quien no la tiene que no es su responsabilidad sino de la Administración.

Por ello, la cuestión que surge ante todo ello es ese lógico retraimiento de los propietarios a poner sus viviendas en alquiler, habiéndose dado muchos casos en los que cuando tras mucho tiempo de espera los propietarios han recuperado sus viviendas después de un caso de impago de rentas se han negado a volver a ponerlas en alquiler y se han dirigido a su agencia inmobiliaria para encargar la venta de la misma al no querer correr el riesgo de dejarla sin alquilar y que puedan ser ocupadas ilegalmente, por lo que pasarían al otro grave problema que existe en la actualidad en el mercado de la vivienda y con pocas soluciones en la Ley y con reducidas perspectivas de que se vaya a aprobar una reforma que ofrezca soluciones a los propietarios de viviendas.

¿Qué es lo que ha provocado toda esta situación? Pues es evidente, ya que al ir reduciéndose el número de viviendas que existen en el mercado de alquiler se va reduciendo la oferta de alquiler, y se incrementa el de venta, pero el precio del alquiler de inmuebles sube en tanto en cuanto la oferta de vivienda se reduce por estas razones.

De esta manera, si los propietarios de viviendas tienen miedo a lo que pueda ocurrir en caso de impago de rentas y que tengan que seguir pagando los gastos de comunidad de la misma sin poder recuperar su posesión, así como los gastos de suministros, el precio del alquiler sube porque baja la oferta y la demanda se sigue elevando.

Resulta injusto, por ello, para los derechos del arrendador que se quede suspendido el lanzamiento hasta que la Administración de vivienda realoje a quien ha dejado de pagar las rentas y supone un flaco favor a quienes han invertido sus ahorros en inmuebles, y que los han puesto en alquiler para obtener una rentabilidad. Por ello, no es justo que si su arrendatario deja de pagar las rentas no tenga posibilidad de recuperarlas en un corto plazo cuando se alegue la situación de vulnerabilidad. En este estado de cosas la situación es claramente injusta y la ley de vivienda introdujo una clara desproporción en los derechos y obligaciones de arrendador y arrendatario, y es este desequilibrio entre ambos el que está provocando el referido incremento de los precios del alquiler y la reducción de la vivienda en este mercado arrendaticio.

Las soluciones pasan por aprobar una nueva Ley integral en vivienda que devuelva el equilibrio a arrendadores y arrendatarios, y que se lleve a cabo un auténtico esfuerzo en crear viviendas en alquiler por la Administración para estas personas que están en situación de vulnerabilidad, pero sin dejar a los propietarios de viviendas que sean ellos los que aguanten con esperas a que se solucione el problema de sus inquilinos. Hay soluciones, pero hay que buscarlas y encontrarlas preguntando a los expertos, no dejándoles al margen.