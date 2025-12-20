Digamos que, en el renombrado caso de la dana en Valencia, sus principales actores o aquellos que aquel día estuvieron al frente del Cecopi tomando desastrosas decisiones, no representan ser personas de corazón valiente. Es por eso que todo apunta que, aunque se pide un cara a cara entre Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón, percibimos en ellos esa mirada desengañada y cínica, no en vano, sobre los mismos se cierne esa densa nube, esa sombra de duda que sus actuaciones desde entonces nos causan. Acción Cultural del País Valencià, ha solicitado a la jueza ese urgente y necesario careo entre ambos, pues entre las testificales de Cuenca se constatan graves inexactitudes, por lo que es esencial llevar a cabo ese enfrentamiento entre los dos para que contribuyan al esclarecimiento de lo allí ocurrido.

Las contradicciones entre ambos, genera grandes inexactitudes en la declaración de Cuenca, por tanto hay que esclarecer diligencias que puedan esclarecer aquella fatídica gestión de la emergencia acontecida en la dana. Pradas señaló que Cuenca le comunicó que no debía molestar al presidente Mazón, teniéndose que canalizar toda información a través de él. Seguro que todo este disloque acontecido aquel día, se aclarará y se repartirán responsabilidades. Sombras y luz natural, y no nos importa que tengan escondido su rostro bajo esa máscara de impudor, de malhumor que se gastan. Y aunque hoy nos semejen auténticos zombis con ojos vueltos y su respiración entrecortada mostrando su peor aspecto, destilando maldad, pero siempre por encima, su inacción y falta de ideas y liderazgo. Horrendas flores marchitadas en su jarrón de bronce. Flores de silencio nada más. Basta de políticos que nos miran con desplante. El polvo de culpabilidad que les recubre, es mucho y denso.