Exquisito Ozon

"El extranjero" ★★★★ Dir.: François Ozon Int.: Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin

Fiel a sí mismo, François Ozon vuelve a reinventarse en cada una de sus películas, que sin tener nada que ver entre ellas logran un sello personal e intransferible. Tras la deliciosa Cuando llega el otoño, una comedia negra trufada de setas venenosas, el francés nos deleita con su adaptación de la novela El extranjero de Albert Camus. No era fácil el reto de trasladar a la pantalla el espíritu del autor. Sólo existía el precedente de la versión que rodó Luchino Visconti en 1967.

François Ozon hace tándem con el actor Benjamin Voisin, del que saca un partido descomunal. No imaginamos un Meursault que lo supere. Es paradójico que un personaje que muestra una total indiferencia ante la vida, por resultarle absurda e inabordable, posea un magnetismo tan hipnótico. A ello contribuye la exquisita fotografía en blanco y negro, que logra una catarata de planos bellísimos que se superan a medida que transcurre la narración.

Nos encontramos en la Argelia de los años 30. En los cines se proyectan películas de Fernandel y hace un calor insoportable. De ahí que la película se pueda emparentar con Cegados por el sol y A pleno sol.

Las dos horas de tensión contenida desembocan en una secuencia magistral en la que el protagonista condenado a muerte se enfrenta a la figura del sacerdote que lo quiere redimir. Hacía tiempo que no veíamos una catarsis tan brutal. Las seis nominaciones a los premios Lumière hacen justicia a esta obra mayor.