El fraude no está en las urnas, está en el discurso

Resultaría casi cómico, si no fuese profundamente inquietante, ver al Partido Popular rasgarse las vestiduras por el supuesto "secuestro de la democracia" tras el robo de una caja fuerte en una oficina de Correos de Extremadura que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo. Cómico si no fuera porque lo que está en juego no es un episodio anecdótico de delincuencia común, sino un intento deliberado de construir un relato tóxico, calculado y profundamente irresponsable. Un relato que cuestiona, sin prueba alguna, la solvencia de un proceso electoral y las conclusiones preliminares de la propia Guardia Civil. Un relato que busca lo que otros ya intentaron antes, sembrar la sospecha para erosionar la confianza pública.

Porque la coincidencia no es casual. Las estrategias que hoy despliega el PP recuerdan demasiado a las tácticas de personajes como Trump, Bolsonaro o Milei, expertos en fabricar caos donde no lo hay, en insinuar fraudes inexistentes, en poner en duda las reglas del juego cuando las encuestas no acompañan. El PP no está innovando nada. Simplemente copia, y además lo hace mal, un manual conocido, uno que ya ha hecho daño en demasiados países. Adaptándolo a una motivación muy española, el miedo real —y reconocido entre líneas por sus propios dirigentes— de no alcanzar mayoría absoluta en Extremadura y tener que pactar con un VOX que les devora por la derecha, con la animadversión latente entre Guardiola y Abascal como telón de fondo.

El problema es que este juego no es inocuo. Sembrar dudas sobre la calidad democrática de un proceso electoral desde un partido "de Estado" supone un salto cualitativo grave, peligroso y sin precedentes recientes en España. Un salto que revela no la fortaleza, sino la debilidad de un PP que se deja arrastrar por la ultraderecha. Que acepta sus marcos ideológicos, sus palabras, sus estrategias y su manera de concebir la política. La diferencia está en que, mientras en VOX ese discurso forma parte de su ADN, el PP intenta maquillar la misma lógica bajo una supuesta defensa de las instituciones que ya suena falsa, patética, impostada y profundamente contradictoria.

Alegría asegura que no admitirán "ningún tipo de lecciones" de PP y Vox en materia de igualdad / Europa Press

Porque cuando una fuerza política carece de argumentos sólidos para convencer, cuando no tiene un proyecto creíble para mejorar aquello que critica, cuando reduce su oposición a la bronca permanente, cuando denuncia la corrupción y el machismo ajenos para ocultar los propios, cuando cuestiona derechos conquistados -la identidad sexual, el aborto, la eutanasia-, cuando recorta sin pudor servicios públicos y luego clama por su deterioro, cuando es incapaz de frenar el avance de la ultraderecha y decide convivir con ella o imitarla para sobrevivir… lo único que le queda es inventar amenazas. Crear alarmas. Exagerar. Convertir cada incidente en un apocalipsis democrático. Construir un enemigo, aunque no exista.

Ese es el terreno fértil del populismo de manual, fabricar crisis para justificar discursos que, en circunstancias normales, carecerían de recorrido. Lo grave es que el PP, que debería situarse en el espacio de la derecha democrática europea —seria, responsable, autónoma, no dependiente de extremismos—, prefiere jugar al gato y al ratón, a ver quién grita más fuerte, quién insinúa más, quién desestabiliza mejor, y con ello priva a la sociedad española de una derecha necesaria y civilizada que ejerza una oposición seria y responsable. Mientras tanto, VOX le marca el paso, le fija los marcos, le dicta el tono. Le obliga a radicalizarse por miedo a perder votos y, al hacerlo, lo hace cómplice de aquello que dice combatir. Una hiena no deja de ser hiena porque sonría.

Si el PP no asume las reglas básicas del juego democrático; si no entiende que la oposición no es ruido sino alternativa; si no recupera una identidad propia y diferenciada, desligada del extremismo al que se abraza por conveniencia; si no se alinea con la derecha europea que defiende el Estado de derecho sin necesidad de incendiarlo por dentro… seguirá siendo el tonto útil de una ultraderecha que ya ha olido la sangre. VOX no necesita ganar elecciones para imponer su agenda, le basta con que el PP haga el trabajo sucio, normalizando sus discursos, abriendo brechas en la confianza pública y erosionando desde dentro aquello que dicen defender.

La democracia no se defiende con insinuaciones, calumnias o denuncias sin fundamento. No se sostiene sobre el miedo, la mentira ni la manipulación emocional. La libertad no es una palabra para rellenar discursos grandilocuentes; es un valor que exige responsabilidad, coherencia y respeto a las instituciones. Y los derechos no son etiquetas de quita y pon a utilizar según convenga coyunturalmente.

Cuando se actúa así, se está robando algo importante, la democracia misma. No la robaron los delincuentes que vaciaron una caja fuerte. La roba quien utiliza ese incidente para dinamitar la confianza pública con tal de acceder al poder por el poder.