José, salvador de la natividad

Tras un sueño abrumador en el que resistía pasar de niña a mujer, María despertó encinta. Tenía quince años y la intuición de llevar en su vientre salvación. Lo que al principio reconoció como revelación, pronto devino en absurdo. Porque desde el último profeta nadie había recibido esperanza. El repudio de su familia y el rigor de la ley mosaica presagiaban lo peor. Entre rogar al cielo un milagro o suplicar clemencia a la humanidad, prefería dormir otra vez.

Dos meses atrás, la obligación del matrimonio impuso una madurez prematura. Así, a regañadientes, María subsanaba el oprobio de no haber nacido hombre. Pero en este insólito estado de gravidez, su prometido José también podía rechazarla. Si la obra del espíritu resulta incomprensible, mucho más desposarse con una virgen embarazada. Mientras meditaba si levantarse o no, una voz llamó a la puerta de su habitación. Mamá le recordó que José vendría aquella tarde para ultimar detalles de la boda. Quiso escabullirse. Un nudo en la garganta interrumpía la respiración.

Cuando llegó la hora, pidió hablar con él, sola, lo cual no fue bien visto entre los suyos. Lloró. Las manos cubrieron su vientre. Esbozando una leve sonrisa, José le dijo: "no tengas miedo. ¡Que lance la primera piedra quien esté libre de pecado!". Abrazándose, ambos confirmaron un pacto tácito refrendado desde las alturas. Nadie lo sabría. En adelante, José sería nombrado esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Ese año tuvo lugar la primera natividad.