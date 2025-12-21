La Lotería del millón (Navidad de 1923)

En la víspera del Sorteo de Navidad, recordamos aquel millón de pesetas que la lotería dejó en Callosa de Segura hace más de un siglo. Un episodio que quedó grabado en la memoria colectiva del municipio. Su protagonista fue el afortunado poseedor de dos vigésimos del segundo premio, valorados en 500.000 pesetas cada uno, una cifra extraordinaria para la época. Conviene recordar que entonces el billete de la Lotería Nacional se dividía en veinte participaciones, y no en diez como en la actualidad, lo que otorga a aquel premio una dimensión aún más singular, encontrando numerosas referencias en la prensa nacional de la época.

Don José Mira García, comerciante de cáñamo, según relata el diario alicantino El Luchador en su edición del 24 de diciembre de 1923, se hallaba a la espera de noticias de la que entonces era la principal administración de loterías de Alicante, situada en la plaza de Isabel II. Ante la falta de respuesta, el 17 de diciembre se desplazó personalmente a la capital para informarse. Allí se le comunicó que no se había cursado su encargo de ocho vigésimos y que ya no quedaban números disponibles.

Contrariado por la noticia, recorrió sin éxito diversas administraciones en busca de décimos, tarea prácticamente imposible a esas alturas. Finalmente, ya en el Casino Alicantino, se encontró con un popular limpiabotas conocido como Capdepón, quien se ofreció a localizar algunos vigésimos recorriendo la ciudad. La búsqueda culminó con la adquisición de cuatro vigésimos: dos del número 33.006 y otros dos de números distintos. Estos últimos fueron enviados a Callosa de Segura para atender compromisos previamente adquiridos por el señor Mira, quien recompensó generosamente al limpiabotas por su gestión.

Los vigésimos premiados fueron vendidos por la administración número 8, situada en la calle San Vicente, junto al Mercado Central, propiedad de don Miguel Navarro, establecimiento que, según parece, continúa activo en la actualidad.

Recreación del vigésimo agraciado con el segundo premio de la Lotería de Navidad de 1923. / Archivo familiar

El sábado 22 de diciembre, día del Sorteo de Navidad, don José Mira se encontraba alojado en Alicante por motivos profesionales. Al conocer el resultado del sorteo, hospedado en el Hotel Reina Victoria, tal como recoge El Debate en su edición del 24 de diciembre de 1923, recibió la visita de varios vecinos y amigos desplazados hasta la capital para compartir su alegría, después de que el agraciado hubiera depositado los billetes en el Banco Hispano.

El diario La Libertad, en su edición del 23 de diciembre de 1923, relata que telefoneó a su familia comunicándoles la noticia, identificándolo como "Pepe, el secretario de Callosa de Segura". El premio ascendía a 500.000 pesetas por vigésimo, por lo que le correspondió un millón de pesetas. Este hecho le valió en su localidad el sobrenombre de "el del millón", sin que muchos vecinos conocieran los detalles de cómo se había producido tal fortuna.

La prensa que se hizo eco de los agraciados en la provincia de Alicante destacó las particularidades de cada caso, entre ellos el de nuestro paisano, quien volvió a agradecer espléndidamente la ayuda recibida, realizando un donativo al limpiabotas que le facilitó la suerte, según recoge El Pueblo el 26 de diciembre de 1923. La acogida en la entonces villa de Callosa fue extraordinaria, con continuas visitas a su domicilio de la calle Mayor.

Como curiosidad, al rastrear la transmisión de la noticia entre distintos periódicos, observamos numerosas imprecisiones en el nombre del agraciado. La Libertad, El Sol y La Voz lo citan como José Mora García o incluso Mora Garvia; El Heraldo y El Liberal, ambos de Madrid, se refieren a él como el señor Mora; El Adelantado de Salamanca, en su edición del 26 de diciembre, lo menciona como «el comerciante del pueblo de Callosa José Morán»; mientras que El Pueblo lo identifica como José Marín García. El 28 de diciembre, La Voz de Córdoba vuelve a aludir al premio de José Mora. Todos ellos se refieren, sin duda, a don José Mira García.

El Diario de Valencia, el 26 de diciembre, en una columna titulada "La suerte ha hecho rica a mucha gente modesta", alude a los planes del callosino tras recibir el millón de pesetas, entre los que se encontraba la puesta en marcha de nuevos negocios.

Jose Mira García. / Archivo familiar

Con la llegada del nuevo año, el diario ABC del 19 de enero de 1924 informa de que algunos de los premiados con los principales galardones de la Lotería de Navidad enviaron donativos a los huérfanos del Colegio de San Ildefonso. Entre ellos figura "D. José Mira García, de Callosa de Segura, poseedor de dos vigésimos y, en memoria de su hijo, ha enviado, por conducto del Sr. Francos Rodríguez, 2.000 pesetas". El hijo al que se alude era Filomeno Mira Pastor, fallecido a temprana edad en 1923. Este gesto solidario también fue recogido por el diario santanderino El Pueblo Cántabro el 20 de enero de 1924.

El 16 de febrero de 1924, el Diario de Valencia publicaba en su página tercera una crónica titulada "El cazador de la suerte, alcalde de Callosa de Segura". Efectivamente, don José Mira fue alcalde del municipio entre el 24 de febrero y el 30 de abril de ese año, siendo concejal depositario don Carlos Galiana Manresa. El diario destacaba el entusiasmo popular por su nombramiento y subrayaba su independencia, posición social y simpatía entre el vecindario, augurándole una etapa de importantes obras para el municipio.

Las Navidades de hace algo más de cien años quedaron así marcadas no solo por la fortuna llegada desde los bombos de la lotería, entonces celebrada en la Casa de la Moneda, sino también por la generosidad del señor Mira García hacia sus vecinos. Prueba de ello fue la memorable Cabalgata de Reyes celebrada en la mañana del domingo 6 de enero de 1924, muy recordada durante años, en la que el propio don José encarnó al Rey Melchor. De aquel acontecimiento se conserva una fotografía realizada por don Ramón Salinas Albert desde el balcón del Ayuntamiento, en la que se aprecia la abarrotada plaza de la Iglesia -hoy plaza de España-.

Aún encontramos otra referencia al señor Mira como testigo de la suerte en la Lotería Nacional en El Liberal de Murcia, el 3 de agosto de 1924, al relatar cómo otro vecino de Callosa, don Antonio Samper, fue agraciado con el segundo premio del sorteo del día anterior.

En el plano personal, don José Mira García nació en Benferri en 1884, hijo de don Manuel Filomeno Mira Guillén, secretario del ayuntamiento callosino entre 1885 y 1916, y de doña María Dolores García Mira, residiendo la calle del Barranco -antes Jaime I-. Contrajo matrimonio el 2 de febrero de 1911 en la iglesia de San Martín con la callosina doña Purificación Pastor Gilabert, fijando su domicilio en la calle Mayor. Tras dejar la alcaldía, continuó con su actividad comercial y fue nombrado juez propietario de Callosa de Segura el 1 de octubre de 1924, cargo que ejerció hasta 1927. Falleció el 1 de noviembre de 1955, a los 71 años de edad.

Al evocar aquella historia tan presente en la memoria colectiva local, resulta obligado recordar la figura de su protagonista, don José Mira García, y traer también a esta tribuna, como recuerdo y reconocimiento, a su hijo don José Mira Pastor (Callosa de Segura, 1921-2011), a quien siempre admiré. Fiel y puntual colaborador de la revista San Roque, de la que he sido director, y de otras publicaciones. fue un gran conocedor y divulgador de la historia de la Ciudad, su cultura y transmisor constante del interés por lo nuestro. Ejemplo para su familia, amigos y para quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él interesantes conversaciones, supo relatar los acontecimientos desde la objetividad y el rigor que siempre le caracterizaron.