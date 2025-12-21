La versátil Rozalén

Ese mundo onírico, con el realismo mágico de la videoescena, estimula ciertos recuerdos, pensamientos y algunas cuestiones relativas a esta mujer e icónica cantante costarricense-mexicana que revolucionó la música ranchera con carácter andrógino y desgarradora voz. "La voz áspera de la ternura". Desafió al machismo de mediados del XX y contribuyó a diversos estilos de la música popular latinoamericana. El amor, el desamor, el dolor, la soledad o el alcoholismo marcaron el devenir de Chavela Vargas. Vivió su lesbianismo y continúa siendo un símbolo de autenticidad, libertad y pasión que motivó a generaciones.

Así hemos visto Chavela con la popular Rozalén, una de las encargadas de dar aliento a la dama del poncho rojo. Podía tener otra clase de vehículo de exhibición. Luisa Gavasa asume el papel poco antes de morir, y Paula Iwasaki es Vargas siendo joven. Rozalén es el gancho, pero el numeroso público del Principal de Alicante esperaba tal vez más. O de otra forma. La palabra se estira demasiado en pasajes sin notable interés. Y la música no adquiere el brillo necesario salvo en ocasiones. Destacan los temas Piensa en mí y La llorona en homenaje a las sufridas mujeres. Esta última con intervención sonora de los asistentes.

Alejandro Pelayo pulsa las teclas y queda la versatilidad de la artista albaceteña en ese ámbito creativo, aunque no hubiera sido peor exponer fragmentos sobre la vida de la última chamana. De manera sencilla, eficaz y con menos presunciones y artificiosidad. El EP Rozalén por Chavela, formato intermedio entre el sencillo y el álbum, se asocia a la implicación en este espectáculo con dramaturgia y dirección de Carolina Román. Rozalén reinterpreta, con su natural estilo, Macorina, Paloma negra, En el último trago, Vámonos o Luz de luna. Los espectadores acogieron los sentimientos en el coliseo alicantino, y Raquel Varela y Laura Porras completan un reparto que cumple con menor o mayor nivel de intensidad escénica.