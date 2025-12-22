El barbero de Picasso ★★ ½ De Ortiz de Gondra Dirección: Chiqui Carabante

Surge Pablo Picasso, maestro del cubismo, que descompone objetos y muestra diferentes perspectivas. El artista tiene lugar en la comedia El barbero de Picasso, de Borja Ortiz de Gondra. Trata de la amistad real entre él y Eugenio Arias en el exilio francés, huyendo de Franco y la posguerra. El popular Pepe Viyuela y Antonio Molero protagonizan los papeles en ese refugio o espacio de encuentro como en todas las peluquerías. Acompañan Mar Calvo y José Ramón Iglesias. O sea, la amante francesa del malagueño y un militante comunista. Vemos más la chispa de Viyuela que a Picasso sin restar méritos a su soltura y credibilidad, que podemos atribuir a los demás intérpretes. La dirección de Chiqui Carabante admite la ausencia de rigor del personaje femenino, eso sí, hecho extensible a casi toda la representación. El endeble y banal libreto, en su mayor parte, no da para otras cosas. Los choques culturales, que son el pan de cada día, no se manifiestan claramente. No hace falta escarbar mucho en la España exiliada, si bien es conveniente no despolitizar más de la cuenta un texto. Difícil es tomar en serio esta obra sobre el exilio español en Francia. Porque la frivolidad y una supuesta comicidad campean principalmente, y pocos detalles se pueden destacar que ayuden al importante objetivo. La cuestión de la identidad, la nostalgia, la política, la memoria o del arte queda notablemente disuelta. Los toros, de manera especial, desfilan en los diálogos. Sin embargo, el teatro debe tener situaciones y sentido teatral. Y esto se exterioriza en los sucesivos pasajes. Pero no es suficiente, no. El vínculo entre los dos duró 26 años. Desde 1948. La complicidad, pese a las diferencias, y compartir inquietudes no lucen en la medida de lo necesario. El himno de la Internacional se introduce con calzador ante el numeroso público del Principal de Alicante. Y pincelada emotiva al concluir con música de pasodoble y la impresión de haberse desaprovechado un asunto que merece mucha mejor fortuna.