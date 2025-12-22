Elijo ser feliz es el nombre de un podcast que me fascina, de una periodista venezolana llamada María Alejandra Requena, que vivió una situación muy traumática en su vida y decidió darle la vuelta a la tortilla: elegir ser feliz cada día, con cada pequeño detalle.

Es un podcast fascinante en el que se tratan todo tipo de temas, pero siempre tratando de encontrar —como tantas veces me enseñó mi mamá— la parte positiva de la vida.

Hoy, más que nunca, necesito reafirmarme en esos sentimientos desde este reposo obligatorio que me tiene muy limitada físicamente y de baja médica, pero muy arropada, al mismo tiempo, por quienes me quieren.

Debo confesar que este artículo, en un principio, iba a titularse Tristeza, pues es lo que me producen estas fiestas en las que parece que nos obligan a una felicidad impuesta. Sin embargo, decidí acordarme de este podcast y recordar que, si bien no hay que olvidar —como dijo en su último vídeo esta magnífica locutora— a quienes en estas fechas lo pasan mal, se sienten solos o simplemente desearían que estas celebraciones desaparecieran del mapa, también es necesario nombrar esa otra realidad que existe.

A pesar de todo, todavía tengo gente maravillosa con la que puedo compartir incluso estos momentos difíciles, en los que el reposo condiciona mi vida. Pero hoy quiero acordarme especialmente de todas esas personas mayores o que viven solas y no tienen la opción de pasar estas fechas con sus seres queridos, ya sea porque son inmigrantes y no los tienen cerca, o porque simplemente su entorno se ha reducido y estas fiestas solo les producen una tristeza profunda por quienes ya no están.

Para todas ellas está dedicado este artículo, el día antes de Nochebuena. Porque esa realidad también existe. Porque, contrariamente a lo que decía aquel anuncio, no todo el mundo vuelve a casa por Navidad.

Sin embargo, el título de este artículo quiere hacer referencia a ese espíritu positivo que, por suerte, no me abandona y que espero contagiar en estas páginas. Porque incluso en los momentos más difíciles, dando rienda suelta a nuestras emociones, podemos elegir ser felices con lo que tenemos, incluso en la tristeza más profunda, aunque a veces nos cueste.

Por ello doy las gracias por la existencia de espacios como este podcast, que nos lo recuerda constantemente.

Quienes me conocen lo saben: no me gustan las Navidades, las borraría del mapa. Pero ya que hay que vivirlas, aprovecho para reencontrarme con todas esas personas que quiero y que la cotidianidad no siempre me deja ver. Aprovecho también para recordar a todas las personas que están ahí cuando más las necesito, especialmente después de un año tan duro como me diría mi cantautora preferida de los últimos tiempos, Joaquina, que, por cierto, en esta última etapa del programa La Voz ha salido como entrenadora, para quienes aún no la conozcáis.

Ella tiene una canción que se llama Gracias por estar aquí, y creo que no hay mejor forma de recordar la Navidad que acordarnos de todas las personas que queremos y decírselo alto y claro: a las que estuvieron y a las que están.

Para mí, hace casi tres años, la Navidad tuvo otro color: el de un chiquitinajo de cinco años que me acompaña día a día junto a su madre, Patri, que es quien me cuida, se ocupa de mí y hace mi vida mucho mejor.

Por suerte, mi padre, la familia que aún me queda, sigue conmigo. Y, por supuesto, todas y cada una de mis amigas y amigos que hacen mi vida un poquito más fácil, incluso en estos días en los que la lluvia parece reflejar la tristeza del panorama político y social que nos envuelve.

Así que a todas las personas que me acompañan y me quieren les digo: gracias por estar aquí. Como dice la canción de Joaquina, os recuerdo que elijo ser feliz. En Navidad, pero sobre todo en la vida.

Eso es lo que os deseo hoy y siempre, a mis queridos lectores.

Y al recuerdo de mi mamá, que siempre me acompaña.

Gracias, vida.

Elijo ser feliz.