Y ya que ayer hablábamos del comercio de proximidad, apuntemos también algo sobre la "literatura de cercanía", porque incluso en las librerías se pueden ofrecer productos de proximidad, igual que en una tienda de alimentación o de calzado.

Una primera definición de la literatura de proximidad podría referirse a aquella cuyas historias tienen como escenario las calles y barrios donde vivimos, mientras que en otra acepción más amplia podemos pensar ya no en el producto, sino en el productor: la autora o el escritor que, desde un entorno geográfico y sociocultural como el nuestro, ha llegado a tramas y reflexiones más universales, pero que han nacido en nuestra proximidad. Respecto a esto yo, que no creo justificado sentir orgullo por el hecho tan aleatorio de haber nacido en un sitio, ni mucho menos por un pasado en el que no participé, sí que puedo llegar a regocijarme sabiendo que en mi contornà, con unas condiciones de partida similares a las mías, aprovechando los mismos recursos sociales que salen de mis impuestos, alguien ha tenido el privilegio de dedicar parte de su tiempo a idear, razonar y plasmar un texto o una película, desarrollar unas capacidades deportivas o armar un discurso sociopolítico que traspasen nuestros límites geográficos. Un ejemplo reciente de ello sería el orgullo que siento por el doctor en Filosofía Juan Evaristo Valls Boix (El derecho a las cosas bellas —Ariel— es uno de sus últimos trabajos), una fuerza de la Naturaleza que se ha convertido en referente en el debate sobre el papel del trabajo y el tiempo libre en nuestra sociedad. También desde la filosofía, señalo al joven profesor José Muñoz Albaladejo que, con su La belleza de la ausencia (Eolas), ha hecho uno de los mejores ensayos de autores ilicitanos de los últimos tiempos.

Con relación a la primera definición que apuntaba en el párrafo anterior, no sé ustedes, pero a mí me gusta identificar el espacio físico real en el que se desarrolla la acción, es un extra de familiaridad que me ayuda a meterme mejor en la historia cuando curioseo en el mapa de la ciudad o región donde transcurre la historia, sea la heroica ciudad de Vetusta que dormía la siesta en La Regenta, el Nueva York de Paul Auster, el Madrid de Galdós, la València de Ferran Torrent o la Barcelona de Eduardo Mendoza . Así que por qué no los pueblos más cercanos de la terreta.

A colación de esto, Nueva York, que es donde ocurre todo: en 2008 hice un viaje en coche de costa a costa por EE UU, desde Nueva York hasta San Francisco y Los Ángeles. Pasear por el bulevar de la fama en Hollywood o atravesar en bicicleta el Golden Gate en la bahía de San Francisco tuvieron su punto exótico en el que, en efecto, te sentías como un extra fuera de cuadro en un lugar que no es el tuyo ni te es del todo familiar, sin embargo, los días en Nueva York fueron familiares. De tanto haber visto esta ciudad en la televisión, en el cine, en los cómics, en las novelas; mis compañeros de viaje y yo teníamos normalizado pararnos en la quinta avenida con la calle 27 para ver al fondo el Empire State Building o ponernos a hablar en una esquina de Lexington Av con un lugareño rubicundo que nos invitaba a una fiesta porque estaba aprendiendo castellano. Era como estar en casa, en un decorado completamente interiorizado que forma parte de nuestro paisaje, ya no audiovisual, sino emocional.

Pues igual de literaria y de emocionantes pueden ser para otros las historias narradas en nuestra casa. En Elche y las comarcas alicantinas tenemos muchos ejemplos: desde libros editados por grandes editoriales, como la Vega Baja que reproduce en sus thrillers Blas Ruiz Grau (Ediciones B); la Alicante que sufrió la guerra civil en Los compases del tiempo (AdN) de Bianca Aparicio Vinsonneau, o la mezcla entre Elche, Alicante, Santa Pola y Crevillent donde se ubican las novelas de Santa Rita de Elia Barceló (ediciones Roca). Hay una fecunda producción de autores y escritoras de la contornada que nos han traído hasta la puerta de casa sus historias. El último título que leí fue Proyecto Ítaca, finalista del Azorín, escrito por el monovero Natxo Vidal y que comparte localizaciones en Monòver y Alicante. Estos detalles a mí me sumergen mejor en la historia, al sentirlos cerca, al ser parte de mi paisaje emocional. El caso es que tenemos un entorno muy válido para situar buenas historias, y les invito a que conozcan tanto las novelas que transcurren aquí como a nuestros autores. Una anécdota: si hace catorce años Paco Trigueros no le hubiera ofrecido a este completo desconocido que escribe presentar su primer libro en Ali i Truc, a él le hubiera costado un poco más encontrar a quién traspasar la librería tras su jubilación tiempo después. Quiero decir con esto que el apoyo a los autores locales trae consecuencias beneficiosas impensables en el momento en el que lo haces (y esto es aplicable a cualquier ámbito comercial y artístico: apoyen siempre a quienes cerca de ustedes tienen iniciativas que enriquecen nuestra vida).

Terminando, les dejo aquí algunos nombres que deberíamos conocer (estas referencias, inevitablemente, van a dejar fuera a mucha gente que merecería estar dentro):

Debo comenzar por Elisa Brufal, que fue finalista en 1957 del premio Planeta (cuando este era otra cosa) con la novela Siete puertas, cuyos descendientes están tratando de publicar de nuevo; y puedo seguir con Jesús Zomeño, ganador en 2017 del Premio de Narrativa de la Crítica Valenciana con De este pan y de esta guerra; o Joaquín Juan Penalva ganador en 2016 con el poemario Anfitriones de una derrota infinita. Por estos premios de la crítica valenciana han pasado también finalistas de estas comarcas como Javier Cebrián, Eduardo Boix, Pedro Serrano, el mencionado Natxo Vidal, Mariano Sánchez Soler o José Luis Vidal en diferentes categorías.

Poetas y autores premiados o multipremiados han sido el prestigioso autor en catalán Gaspar Jaén i Urban (con un listado inabarcable de premios), José Luis Ferris (Azorín, Málaga de Novela, Crítica Valenciana), Luis Leante (murciano pero afincado en Alicante, profesor de Latín de un servidor de ustedes hace media vida; que ganó el Alfaguara de novela), Juan José Rastrollo (Premio Literario Miguel de Unamuno), Jesús Francisco Bernal (Adonáis) José Antonio Quesada Coves (Ciutat d’Elx)…

Mención aparte merecen los prestigiosos (y reconocidos por el resto de la profesión) Ana María Drack, leyenda viva de la música y la poesía; Antonio Moreno (también multipremiado y multiquerido); Juan Ángel Castaño (hombre del renacimiento fuera de su tiempo); Juan Carlos Lozano Felices; el historiador Miguel Ors o el recordado y querido Manuel Segarra.

Las poetas como Ángeles «An Yi» Campello, que marcan el camino a otros más jóvenes como Vanessa Díez Tarí, Andreu Cañadas, Luis Alemañ; o aún más jóvenes como Lucía Andreu, Paula Torregrosa, Beatriz Córdoba o Alejandra Sempere, por dar unos nombres, y que están conformando una nueva generación poética con sus distintas voces.

Sin olvidarnos de los fecundos Abel Bri (Fuentegrís) o Ana E. P. Recuenco (Anne Redheart), ni mucho menos de los superventas como Marina Marroquí, María Esclapez, Mariam Vicente (finalista del Azorín de novela), Roberto Hurtado, Manuela Maciá, José Antonio Corrales, Fini del Amor, Andrés Guilló, Olga Mínguez (también dramaturga, programada en Madrid) o Lola Martínez Lorenzo; todos ellos con una trayectoria que se va consolidando con buen paso, muchas de cuyas novelas trascurren en paisajes que podríamos reconocer fácilmente.

Y para finalizar (en esta lista imprecisa e incompleta), recordemos a los Vicentes: Vicente Verdú (¿por qué al nuevo IES de Elche lo han nombrado periodista Vicente Verdú ocultando su faceta de escritor y ensayista?) y Vicente Molina Foix, ambos en la cumbre de la creación literaria contemporánea de nuestro país, en cuyo olimpo se encuentra el oriolano Miguel Hernández.

Como sé que olvido a muchas plumas de cercanía, además de las que sé pero no tengo espacio de enumerar, concluyo hablándoles de la labor hercúlea de Roque Sepulcre, que está elaborado una enciclopedia de todos los autores que en Elche han sido y son. No duden en escribir a compras@graficas-sepulcre.es si escriben y han publicado, puesto que el día de mañana podremos ir al gran bestiario que está elaborando Roque para consultar el listado completo.