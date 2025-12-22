Su entrevista con Jordi Évole le dio una segunda vida. Sus visionados se viralizaron y todo el mundo quería ver el encuentro mantenido con la periodista en Roma. Ahora un Imprescindibles complementa su perfil con un corte más biográfico. En el trabajo dirigido por Blanca Flaquer y Nuria Barreiro predominan los textos de Maruja Torres, que a lo largo de todo el documental van leyendo numerosas personas. Y es que por sus escritos los conoceréis. Entre medias, amigos y admiradores de su obra lanzan sentencias que ayudan a entender la idiosincrasia de la singular autora, que aglutina un género periodístico en sí misma.

Es la niña que grita que el emperador está desnudo. Y es muy necesario que haya quienes sean capaces de gritar que el emperador está desnudo. Antes, ahora y siempre. Para Mercedes Milá, Maruja Torres es capaz de dar importancia a lo que de verdad la tiene, y no dar ninguna importancia a lo que no lo tiene.

Maruja Torres, que está viviendo un tercer acto de su vida muy dulce, fue amiga íntima de Terenci Moix y Manuel Vázquez Montalbán. Los tres fueron premios Planeta. Con Terenci además mantuvo una relación fraternal que se tradujo en unos encuentros televisivos memorables. Ambos fueron abducidos por el cine de la época y entonces se podían producir programas como Más estrellas que en el cielo. Maruja Torres se definió como una periodista a ras de tierra. Inventó una manera de escribir, incluso en la crónica social (impagable su Roci-Hito para referirse a Rociito).

En una ocasión su madre le dio un consejo para defenderse del mundo y sus circunstancias: «Haz como yo. No pienses». Pero Maruja no le hizo ningún caso. Ha vivido apretando fuerte el acelerador.