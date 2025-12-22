Todo al rojo pasión

Me juego en una apuesta mi consciencia, mi espíritu y, si existe el más allá, también. Porque aquí, donde la intuición adivina, que no es divina, algo me dice que, si no reaccionamos a tiempo, no habrá tiempo para detener a quienes están convencidos de que volver atrás es una solución épica y revolucionaria.

Veo de obligada necesidad poner de manifiesto la evidencia del giro de un fragmento importante de la juventud dispuesta a apoyar al partido más medieval que hoy conforma el arco parlamentario. Y este giro sucede -en mi modesto entender y grosso modo, ya que el tema merece mayor profundidad- porque existe una consecuencia directa de la precaria formación impartida en los centros educativos de nuestra Historia reciente, (aquí el sistema se ha relajado y tiene mucha responsabilidad). También se interpone una frustración por el desamparo patente de los gobiernos inmersos en la inercia del capitalismo, que no apuesta por el talento, el valor, la calidad… y sí apoya a toda costa los beneficios empresariales con sueldos paupérrimos que no alcanzan ni para el alquiler de una vivienda.

Pero esta pesadilla finalizará, seremos más felices cuando tengamos el nuevo gobierno PP-VOX, ellos sí saben cómo mejorar la vida de la gente. Tan sencillo como bajar impuestos, cerrar chiringuitos y eliminar gastos superfluos como paguitas para los pobres, que al final solo se benefician los inmigrantes y vagos y maleantes. Estos partidos devolverán la felicidad de la España para los españoles; nada de ayudas a la dependencia, ingreso mínimo vital, a programas para garantizar el bienestar ciudadano, o centros para erradicar la violencia contra la mujer… Y lo bien que lo vamos a pasar cuando privaticen todo lo privatizable empezando por la Sanidad.

impuestos-recaudacion / Unsplash

Seremos así de felices y todavía más en la mejora de nuestra seguridad que se verá incrementada con la eficiente gestión histórica que avala al PP: Prestige, Yack-42, 11M, Alvia Galicia, metro Valencia, incendios forestales, como el verano pasado en Castilla León, o su Cum Laude de la responsabilidad de todas las gestiones realizadas y por realizar: la DANA.

Tenemos pruebas de que, si somos gobernados por el PP, especializado en una corrupción de alta calidad y expertos en resolver situaciones de crisis y conflictos, nos puede caer la del pulpo próximamente. Y no es una percepción hiperbólica, es un largo historial que viene ligado a una ideología. Me explico, son muy buenos ocupando despachos alfombrados vestidos como si fueran de boda. Son simpáticos y posan muy bien en la foto, cortando cintitas en inauguraciones de proyectos inútiles en fechas electorales. Elegantes en actos entregando premios absurdos a sus aliados más fieles, besos y muchos abrazos. Pero trabajar es de obreros.

Nuestra inconsciencia llevada por la desgana y decepción no puede llegar al extremo de dejar que gobierne el partido de los inútiles junto al del medievo. Este desafío, que se balancea entre las creencias ideológicas y las experiencias, no puede dejarnos llegar a ese extremo. No digo que el PSOE, que representa la socialdemocracia, sea nuestra solución, porque la ristra de escándalos que estamos conociendo nos lleva a mandarlos al rincón de pensar y chupar banquillo unos añitos. Pero no debemos cejar en nuestro empeño de prosperar ni debemos calificar todo por igual, porque no sería justo y romper con la democracia, animando a la abstención, es una utopía para la que no estamos formados ni preparados y el neoliberalismo acomodado no lo permitiría; además, nos dejaría una alternativa peor.

Debemos seguir apostando por el rojo pasión, fuerza y vida, que significa el bienestar de las mayorías y el progreso para seguir avanzando en conquistas, aunque haya humanos dispuestos a estropearlo.