En el 50 aniversario del fallecimiento de Óscar Esplá

Conmemoramos el próximo 6 de enero el 50 aniversario del fallecimiento de Óscar Esplá Triay, nuestro tan querido compositor alicantino y universal, que junto a otro alicantino de pro, el escritor Gabriel Miró, formó para de la Generación del 14. Una generación también conocida como del Novecentismo y que destacaba por mirar de frente a Europa como camino para modernizar nuestro país. Esta generación eludía la sencillez comercial para buscar la belleza y una temática y estilo enfocados a un público con una sólida formación cultural. Hablamos, entre otros, de destacados intelectuales como Ortega y Gasset, Eugenio d’Ors, el científico Gregorio Marañón, Manuel de Falla, Manuel Azaña, Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia Camprubí, Enrique Granados, Ramón Pérez de Ayala, Ramón Gómez de la Serna, María de Maeztu, Clara Campoamor y Victoria Kent. En esa generación se enclava como un miembro importante nuestro alicantino Óscar Esplá.

La Generación del 14 coincide con la Primera Guerra Mundial, la guerra del 14, pero nuestro país aprovechó su neutralidad para seguir avanzando en su desarrollo cultural e investigador. Son los años en los que más nos acercamos a Europa. Hablamos, por ejemplo, de un tiempo de esplendor cultural en el que se creó la Institución Libre de Enseñanza, donde muchas personas tuvieron la oportunidad de desarrollarse intelectualmente. En ese marco, Óscar Esplá era una persona que destacaba por contar con una formación muy amplia. Estudió Filosofía e Ingeniería Industrial, pero a raíz de su importante éxito en 1911, tras obtener con su Suite Levantina el premio de la Sociedad Musical Nacional de Viena, optó por dedicarse a la música y nos dejó importantes composiciones. Compaginó el tiempo destinado a la creación con la dirección del Conservatorio de Música de Madrid y durante la Segunda República presidió la Junta Nacional de Música.

Esplá, en sus años de juventud. / Imagen cedida por el Archivo Municipal de Alicante.

Su figura fue tan trascendente hasta el punto de que hay suficiente documentación que muestra la estrecha relación que Óscar Esplá mantuvo con la Generación del 27, compartiendo con ellos encuentros en la Residencia de Estudiantes. Así lo demuestran fotografías con Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Pedro Salinas y Luis Cernuda, entre otros muchos. También tuvo amistad con Joaquín Sorolla, y es muy interesante conocer e indagar sobre su gran relación de amistad con el pintor Emilio Varela, el escritor Gabriel Miró y el historiador Vicente Ramos, alicantinos todos y muy queridos en nuestra ciudad. Precisamente, un 6 de enero pero de 1951, es decir, 25 años antes que Esplá, falleció Varela, de quien el próximo año conmemoramos el 75 aniversario de su fallecimiento y a quien estuvo muy unido. Desde 2024 una escultura rinde homenaje en la Explanada a nuestro gran pintor alicantino, que seguro que habrá hecho sonreír a Esplá allá donde esté.

Hablamos por tanto de una persona que fue testigo de su tiempo y una figura destacada de una de las épocas más brillante de la cultura española y alicantina. Esplá fallecería un 6 de enero en Madrid, por lo que ahora se cumplirán 50 años. Nuestra ciudad siempre le ha rendido reconocimiento por ser una de sus figuras más destacadas. Ya en 2015 fue nombrado Hijo Preclaro de Alicante y el Conservatorio Superior de Música lleva su nombre. Aun así, la mejor forma de recordarle es a través de su obra (Sinfonía Aitana, Sonata española, Levante, Canciones playeras...) y, por ello, para el próximo año 2026, y en su memoria, su música sonará en las calles de nuestra ciudad. Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y de la mano del Conservatorio que lleva su nombre organizaremos varias actividades para recordar su persona y su gran legado, que son sus composiciones, así como una exposición fotográfica del Archivo Municipal para poner en valor la importancia de Óscar Esplá. Un alicantino extraordinario.