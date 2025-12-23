Opinión
Política en Extremadura: razones para superar el choque
Debemos analizar cómo romper la deriva extremista del Partido Popular inspirada por Ayuso y sus corifeos.
Teniendo en cuenta que en Extremadura María Guardiola ha ganado las elecciones clara y limpiamente (obvio su vergonzoso resbalón con el robo en la oficina de correos); que el PSOE en Extremadura está hundido por diversas razones entre las que incluyo, como una más, la idoneidad o no del candidato; y que los principales perjudicados de un gobierno que caiga en el extremismo de derechas van a ser las personas más humildes de las clases medias y trabajadoras, de una ciudadanía que, por su nivel económico y social, depende de las políticas públicas en mayor medida que la de otros territorios de España.
Es por ello que no me parece descabellado proponer que el PSOE negocie con el Partido Popular de María Guardiola unos presupuestos que refuercen los servicios públicos (educación, políticas de salud y sanidad universal, atención a las personas, acceso a la vivienda, entre otras) y a cambio apoyar activa o pasivamente la investidura de María Guardiola como presidenta de la comunidad autónoma de Extremadura.
El gobierno socialista de España y el partido que lo sustenta, el PSOE, dejará colgados de la brocha a VOX, a los extremistas camorreros del Partido Popular y al diletante Núñez Feijóo. Un triunfo que beneficiará a los extremeños necesitados de servicios públicos y evitará que sean víctimas propiciatorias de los bárbaros sin corazón de la política.
