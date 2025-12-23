Ucrania saca a la luz la vieja rivalidad entre París y Berlín

La guerra de Ucrania ha puesto una vez más de relieve la vieja rivalidad entre París y Berlín, que había permanecido tiempo oculta por la supuesta cohesión europea frente a Rusia.

A nadie se le escapa la “Schadenfreude”, que se diría en alemán (alegría por la desgracia ajena), de muchos líderes europeos por el fracaso de la disparatada propuesta germana de utilizar los activos rusos congelados para un crédito multimillonario a Ucrania.

No sólo la “oveja negra” de la UE, la Hungría de Viktor Orbán, sino Bélgica, donde se encuentra el grueso de ese dinero, además de Eslovaquia, la República Checa, la Italia de Meloni y también París presentaron objeciones a ese plan alemán por los riesgos legales que suponía.

Plan en el que habían puesto un interés especial el canciller federal alemán, Friedrich Merz, su compatriota y presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el también alemán Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, cada uno de los cuales incluso se atribuía su paternidad.

Frente a la negativa del trío alemán y de los igualmente rusófobos dirigentes nórdicos y bálticos a negociar directamente con el Kremlin con el argumento de que “Putin no quiere la paz”, el siempre volátil presidente francés, Emmanuel Macron, propuso de pronto esa apertura diplomática.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. / PHILIPPE BUISSIN / EUROPEAN PARLIAMENT

“Creo que va a ser útil otra vez hablar con Vladimir Putin”, dijo el mismo Macron, que algunas semanas antes había propuesto el envío a Ucrania de militares de la OTAN como fuerzas de pacificación aun a sabiendas de que Moscú nunca lo toleraría.

El presidente ruso y el francés llevaban sin hablar desde el pasado mes de julio, y la idea del palacio del Elíseo fue bien acogida por el Kremlin, a juzgar por las palabras de su portavoz, Dmitri Peskov.

Es difícil no ver en la propuesta de Macron un intento de tomar la iniciativa en Europa y arrebatarle el protagonismo a Alemania, que, dado su peso económico y pese a la crisis económica e industrial que atraviesa, pretende asumir el liderazgo tanto político como militar del continente.

La iniciativa del Elíseo parece haber disgustado al Gobierno alemán sino también al propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. / Europa Press/Contacto/Igor Jakubowski

“Le he dicho a Macron y lo repito públicamente que tenemos que luchar con Estados Unidos por una fórmula en que estemos todos juntos con América como mediadora y con los aliados apoyándonos”, remachó el ucraniano.

Mientras tanto, los halcones a ambos lados del Atlántico no cesan en sus esfuerzos por impedir cualquier solución diplomática, y así el legislador estadounidense Lindsay Graham, el hombre que recomendó a Israel arrojar una bomba nuclear sobre Gaza, ha presentado un proyecto de ley en el Senado de Washington por el cual se aplicarían aranceles punitivos a China y otros países que compran el petróleo ruso.

Graham incluso ha propuesto la designación de Rusia como Estado patrocinador del “terrorismo”. Y ya se sabe que con los terroristas no se negocia, sino que sólo se los combate a muerte.

Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se jacta de que, gracias a la resistencia ucraniana, los rusos sólo hayan conseguido ocupar este año un uno por ciento más de territorio y con el sacrificio además de 1.1 millón de soldados entre muertos y heridos. ¿Hay que creer esos datos?

Y sobre todo, ¿cómo se compagina todo eso con las advertencias del propio Rutte y de otros políticos de su laya como la presidenta de la Comisión o la alta representante de la UE para la política exterior, Kaja Kallas, de que Rusia va a atacar a Europa si no se la para en Ucrania?