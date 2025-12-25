Lo de Extremadura es muy duro

Los resultados electorales en Extremadura son muy duros para la izquierda, especialmente para el PSOE. Nadie esperaba que este partido mejorase los datos de 2023, y todos calculaban un descenso más o menos acentuado. Pero lo que ha habido ha sido un hundimiento espectacular.

Pasar de 28 a 18 diputados es fuerte. En lo único que se puede estar de acuerdo con lo que dijo el desastre de candidato socialista, en la noche electoral, es cuando expresó: «el resultado electoral es malo, sin paliativos». Le faltó decir que lo fue especialmente gracias a él, aunque no sólo a él. Y aún más: le faltó dimitir esa misma noche y desaparecer de la política. Es inconcebible la facilidad con la que muchos, en todos los partidos, se consideran imprescindibles y, en cambio, lo que les cuesta darse cuenta de que no sólo no aportan nada, sino que son los protagonistas de su hundimiento.

Que Miguel Ángel Gallardo haya sido el candidato es todo un síntoma. No se sabe qué hubiera pasado con cualquier otro. Es difícil empeorar la situación. Pero presentar a alguien que está imputado, aunque no ha sido juzgado ni condenado, máxime en un momento en el que, con tanta facilidad, queda gente progresista imputada, mientras presuntos delincuentes, hasta algunos confesos, acaban casi glorificados, no parece la mejor tarjeta de presentación. Pero la pirueta que hizo para estar aforado, obligando a varios candidatos a dimitir para acceder él a un acta, es sintomático de un comportamiento sospechoso.

Es de esperar que, ahora, dimita de todas sus responsabilidades, no nos haga un «Mazón» y siga de diputado. El resultado electoral obliga a medidas drásticas. El daño que se hace a la izquierda en general es muy grave. Y Pedro Sánchez deberá también dar explicaciones sobre su apuesta por Gallardo. Ya se le conocía. No ha sido ninguna sorpresa. Últimamente está demostrando una capacidad de acierto, con sus colabores, que da miedo.

En contraste con Gallardo, María Guardiola, puede presumir de haber ganado las elecciones. Aunque el resultado es bien pobre. Adelantó las autonómicas buscando la mayoría absoluta y librarse, así, de Vox. Sólo ha ganado un escaño, está a cuatro de la mayoría absoluta y Vox ha pasado de 6 a 11 diputados. Menudo exitazo la decisión de Guardiola. Su futuro es impredecible. Ya veremos cómo acaba la cosa. Desde repetir elecciones, tener que buscar el PP otro candidato o una coalición entre los dos competidores en la derecha. Un panorama desolador.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, la noche electoral del 21 de diciembre. / JAVIER CINTAS / Europa Press

Es evidente que ha sido Vox el que más ha ganado en estas elecciones. Ha subido 5 escaños, casi doblando los que tenía. Está mucho más reforzado que antes. Puede hacer con la candidatura de Guardiola lo que quiera. La dependencia de ésta con respecto a ellos ha subido. Y lo han conseguido sin pegar un palo al agua. Su capacidad de gestión es mínima. Eso queda para los otros. Lo suyo es criticar, lanzar bulos y, especialmente, tensionar a la sociedad con mensajes xenófobos, machistas e insolidarios. Lamentablemente, estos discursos están siendo comprados en sectores populares que, si aquellos ganan, serán los primeros perjudicados por sus actos. Mucho trabajo tiene ahí la izquierda si quiere evitar que esta situación se consolide.

Y, en Extremadura la izquierda, a la izquierda del PSOE, ha obtenido un resultado bastante digno. Ha pasado de 4 a 7 escaños. Es el segundo partido que más sube. Unidas por Extremadura, donde hay gente de Izquierda Unida, Podemos y otros cercanos a Sumar, ecologistas, feministas, etc. ha supuesto un ejemplo de unión y de cercanía con el electorado progresista. Es, sin duda, un modelo a imitar en otras CC. AA. que, próximamente celebrarán elecciones autonómicas y, por supuesto, de cara a las generales y municipales. Se ha demostrado que, con valentía y generosidad, es posible. Y es que, si se quiere parar a las derechas, que están muy crecidas, la izquierda verdadera tiene que despertar, alejarse de protagonismos estériles y confluir para avanzar. Se ha demostrado que, como se decía: Sí se puede. Y además hace falta.

Por eso, para todos los progresistas debe ser motivo de satisfacción las recientes noticias de que, en Elx, se están dando los primeros pasos, entre Compromís, Podemos y Esquerra Unida para una confluencia en los trabajos de denuncia y concienciación sobre la deficiente gestión municipal que se está padeciendo, con la perspectiva, incluso, de una posible unión de cara a las próximas elecciones municipales. Los últimos resultados supusieron un jarrón de agua fría para la izquierda local. Y no parece que haya superado el shock, a pesar de disponer de 13 concejales en el Ayuntamiento. La labor de oposición es muy mejorable. El equipo de gobierno PP-Vox debe estar encantado con lo que tiene enfrente. Excepto cuestiones y ediles muy puntuales, la legislatura está transcurriendo plácidamente. Es verdad que las grandes inversiones no están, ni se esperan, pero, en cambio, somos un municipio puntero en procesiones, imágenes y adoctrinamiento religioso. En algo destacamos, por lo menos. Y Ruz, como hermano mayor de esta hermandad, ya se permite soñar con 2027 o, incluso, 2031. Y es que soñar es gratis.

Igual que la izquierda empieza a tomar medidas de cara a 2027, también el PSOE debería acelerar la marcha. Queda poco para las elecciones. La situación política local necesita más vitalidad en aquellos líderes y fuerzas que pretendan ser alternativa a lo que hay. Y que conste que es urgente gente joven, nueva y con capacidad.

Que Extremadura sirva de aviso.