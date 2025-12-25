Miguel Hernández y Pablo de la Torriente

Miguel Hernández, el 19 de diciembre de 1936, recibe la triste noticia de que su amigo y mentor, el poeta puertorriqueño/cubano, Pablo de la Torriente Brau, ha muerto en Majadahonda (Madrid) de un disparo franquista, defendiendo en Madrid la II República frente a los golpistas fascistas, es un duro golpe para Miguel y le dedica su elegía, incluida en Viento del Pueblo, editado por Socorro Rojo en septiembre de 1937 en Valencia.

El escritor Pablo de la Torriente llegó a España en 1936 y se puso al lado de los republicanos a defender la Segunda República. Miguel Hernández se incorpora voluntariamente el 23 de septiembre de 1936 y es destinado en Cubas (Madrid), como miliciano republicano, en la segunda compañía, tercera sección de zapadores minadores. El 8 de octubre vuelve a Madrid por baja de enfermedad y posteriormente lo destinan al frente de Pozuelo y Boadilla del Monte en la 1.ª compañía del 1.º Batallón móvil, mandado por Valentín González, «el campesino». Pablo de la Torriente, comisario político, relata que:

«El día 23 de noviembre creo que lo pasé todo en Alcalá. Descubrí un poeta en el Batallón. Miguel Hernández, un muchacho considerado como uno de los mejores poetas españoles, que estaba en el cuerpo de zapadores, lo nombré Jefe del Departamento de Cultura y estuvimos trabajando en los planes para publicar el periódico de la Brigada».

Miguel Hernández nos cuenta que: «Pablo era entonces comisario político del batallón del campesino, hoy división. Me ofreció hacerme también comisario y le habló en este sentido a Valentín González «el campesino» que le quería entrañablemente. Me nombraron comisario de compañía, con lo que ya estamos juntos otra vez Pablo y yo y juntos pasamos al frente de Majadahonda».

El oriolano el 26 de noviembre de 1936, le dice por carta a Josefina Manresa: ... «Te lo digo con toda mi sinceridad, que tú no quieres creer nunca: No hay peligro para mí, y menos ahora. Soy el comisario-político. He tenido que suspender la escritura de esta carta, Josefina querida, porque me he tenido que ocupar de muchas cosas mandan, y a los dos días vuelvo a reanudarla y resulta que me han nombrado ahora comisario de guerra...».

En Orihuela se rumoreó, en noviembre, que Miguel había muerto y Josefina le escribió una carta con mucha pena y temor por la presencia de Miguel en el frente de guerra de Majadahonda. En ese lugar fue abatido, su amigo y comisario político, Pablo de la Torriente, Hernández allí ejercía de comisario por encargo del puertorriqueño. Esos días el oriolano en diversas cartas, a Josefina, le pide constantemente, que vaya a Madrid a vivir con él y le asegura que no hay ningún peligro bélico. El poeta ha encontrado habitaciones, en varios barrios, para vivir con ella.

Miguel Hernández. / INFORMACIÓN

Pablo de la Torriente Brau nació el 12 de diciembre de 1901 en el número seis de la calle General O’Donell de San Juan de Puerto Rico. Casado con la intelectual, actriz, feminista y periodista cubana, Teresa Casuso y Morín (Madruga, 1912 / Miami, 1994). Con ella luchó por la democracia y la libertad de Cuba contra la dictadura de Gerardo Machadoy ambos se exiliaron. Teresa con Fidel Castro fue Secretaria de Prensa y Embajadora de Cuba ante las Naciones Unidas; y participó en el acto homenaje a Miguel Hernández, el 19 de agosto de 1939 en La Habana, tras haberse propagado la falsa noticia de su fusilamiento en Madrid. Teresa fue alumna de Alejo Carpentier y del dianense Juan Chabás Martí, escritor, crítico e historiador de la literatura español perteneciente a la generación del 27.

Teresa fundó la «Asociación de Auxilio al Niño Español» desde esta entidad filantrópica pro España republicana, se enviaron a España barcos con alimentos y en Sitges se funda la Casa- Escuela Pueblo de Cuba, para niños huérfanos de la guerra.

A Pablo, excelente escritor y periodista con numerosas publicaciones; el gobierno de la República lo nombró el 11 de noviembre de 1936, comisario de guerra y miembro del Estado Mayor del 109.º batallón de la 7.ª División. Cuentan que Hernández recitó, el dos de enero de 1937, delante de su tumba, en Barcelona, en el cementerio de Montjuic su Elegía segunda dedicada a Pablo de la Torriente:

«Me quedaré en España,

compañero,

me dijiste con gesto enamorado.

Y al fin sin tu edificio trotante

de guerrero

en la hierba de España te has quedado.

Nadie llora a tu lado:

desde el soldado

al duro comandante,

todos te ven, te cercan

y te atienden

con ojos de granito amenazante,

con cejas incendiadas

que todo el cielo encienden.

Valentín el volcán,

que si llora algún día

será con unas lágrimas de hierro,

se viste emocionado de alegría

para robustecer

el río de tu entierro.

Como el yunque

que pierde su martillo,

Manuel Moral se calla

colérico y sencillo.

Y hay muchos capitanes

y muchos comisarios

quitándote pedazos de metralla,

poniéndote trofeos funerarios.

Ya no hablarás de vivos

y de muertos,

ya disfrutas la muerte del héroe, ya la vida

que no te verá en las calles

ni en los puertos

pasar como una ráfaga garrida.

Pablo de la Torriente,

has quedado en España

y en mi alma caído:

nunca se pondrá el sol

sobre tu frente,

heredará tu altura la montaña

y tu valor el toro del bramido.

De una forma vestida de preclara

has perdido las plumas

y los besos,

con el sol español

puesto en la cara

y el de Cuba en los huesos.

Pasad ante el cubano generoso,

hombres de su Brigada,

con el fusil furioso,

las botas iracundas

y la mano crispada.

Miradlo sonriendo a los terrones

y exigiendo venganza

bajo sus dientes mudos

a nuestros más floridos batallones

y a sus varones como rayos rudos.

Ante Pablo los días

se abstienen ya y no andan.

No temáis que se extinga

su sangre sin objeto,

porque éste es de los muertos

que crecen y se agrandan

aunque el tiempo devaste

su gigante esqueleto».