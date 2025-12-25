Si existe el paradigma de hombre libre, este es Oriol Pla. Acaba de ganar el premio Emmy Internacional por su interpretación en la serie Yo, adicto, de Javier Giner. Ahí es nada. Pasó por Late Xou para mostrar el galardón, encerrado en una caja negra grandísima. En el plató se pudo ver en toda su magnitud a un artista carismático y pluridisciplinar, hijo de titiriteros, reciclado en su madurez en una rara avis que exuda vida de la buena por los cuatro costados.

Se nota que Oriol Pla no conoce el miedo, y es fantástico conocer sin filtros a alguien que no lo conoce y que afronta su vida saboreando el cien por cien de sus posibilidades. Su intervención en el programa fue toda una demostración de energía y actitud positiva de la que solamente disfruta una parte ínfima de la población, mientras el resto andamos sumidos en nuestras neuras y complejos. No es fácil ser libre. No es nada fácil afrontar la vida jugando con ella, ni ponerse el mundo por montera hasta las últimas consecuencias.

Significativo fue que Oriol Pla sacase del bolsillo la nariz de payaso que a modo de amuleto conserva siempre con él. Explicó que se trata de una toma de tierra. De saber de dónde procede y dónde se sitúa. Se la llevó a la ceremonia de los premios Emmy.

Lo recordamos en todos sus trabajos, en los que siempre detectamos que estaba hecho de otra pasta, que era diferente a los demás. Perro verde donde los haya, no es de extrañar que haya participado en el nuevo proyecto de Lluís Miñarro, Emergency exit, donde realiza un papel inclasificable, lejos del cine domesticado. Cuán necesarios son los Oriol Pla.