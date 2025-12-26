Fotografías de Andreu Castillejos en la UNED

La ONG Entrepobles adquirió en su día a Andreu Castillejos una selección de sus fotografías para mostrarlas en diversos espacios expositivos del país durante un tiempo La colección, de marcado compromiso social, se tituló Una mirada diversa. Aquí en Elche la pudimos ver en mayo y junio de 1997 dentro de las actividades del MACE (Museo de Arte Contemporáneo de Elche). Esta colección se guardaba en casa de Andreu mientras vivía (falleció el 11 del 12 de 2013) y después fue a parar al Casal Jaume I de Elche, hasta encontrar un sitio donde colocar las obras de modo permanente y visitable. En total son 57 fotografías, 38 en blanco y negro y 19 en color.

«El present reportatge és el resultat de moltes voltes pels camins del món, de marxar sol, d’aguantar el fred y la calor, de compartir vivències amb els pobles, de sentir el silenci i de maravellar-me amb la bellesa salvatge de la terra». (Andreu Castillejos).

Familiares de Andreu Castillejos, representantes de Entrepobles y el director de la UNED, Paco Escudero. / INFORMACIÓN

Desde el 13 de noviembre de 2025 esta colección fotográfica ya forma parte de los fondos culturales de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) de Elche y ha quedado expuesta en el Aulario de la Universidad, pudiéndose visitar en horario lectivo de lunes a jueves (ambos incluidos) de 17.00 a 20.30 h. Mi opinión es que se ha acertado plenamente en la elección del lugar. Trae recuerdos. En los ochenta, por los pasillos de la primera UNED, antiguo Centro de Salud de la Plaza Barcelona, coincidíamos Casto Mendiola (Historia) y yo (Psicología) y gestamos con Andreu Castillejos el colectivo artístico Esbart Zero. Recién inaugurado el nuevo centro en la antigua clínica de Morenilla, la UNED patrocinó en noviembre de 1987 la primera exposición de Esbart Zero en Elche.

«Para la UNED-Elche ‘Pedro Salinas’ es un orgullo custodiar y promocionar esta colección y, por ello, he aquí nuestro agradecimiento a la ONG Entrepobles y a Abraham Castillejos, hijo del artista y heredero de su obra, por la confianza depositada en nuestra institución académica» (Francisco Escudero, director UNED).

El archivo fotográfico de Andreu es todavía un tesoro por descubrir. Sus viajes por las distintas partes del mundo deben de ser épicos. Primero viajando en autoestop y después volando con lo justito. Sus temas predilectos han sido la pobreza más absoluta, las figuras harapientas y la indefensión infantil. También los paisajes más áridos y solitarios. A su regreso de los viajes hacía un pase de diapositivas en cualquier centro vecinal y nos dejaba a todos boquiabiertos con sus poderosas imágenes llenas de misterio. Recuerdo una ocasión que mostraba unas playas paradisíacas al anochecer, con unos cielos rojos maravillosos, y cuando ya nos tenía a todos embelesados, casi rozando las olas, se sonreía y decía: «El problema es que esas aguas están repletas de tiburones y en la arena no caben los mosquitos». El espíritu de aventura se despertaba y lo envidiábamos a rabiar.

Inauguración de la exposición permanente de Andreu Castillejos. / INFORMACIÓN

Tuve la suerte de acompañarlo en algunos de sus viajes y asombrarme con su espartana metodología de trabajo. Esta vez ocurrió en Bayamo (Cuba), en noviembre de 1998. Esbart Zero exponía en la Galeria Bayamo, Centro Provincial de Artes Plásticas., «En saludo al 485º aniversario de la Fundación de la villa de San Salvador de Bayamo (5 de noviembre de 1513)». Una noche, en una fiesta con amigos, nos llamó la atención por su belleza y desaliño una chica mulata que iba de un lado para otro con bastante soltura y naturalidad. Andreu quedó con ella para hacerle unas fotos al día siguiente. La chica se presentó en la galería donde exponíamos para la sesión fotográfica. Venía hecha una modelo de pasarela…

Andreu le hace las fotos…, guarda los objetivos parsimoniosamente… y ya está. La chica, desolada, viene hacia mí y me pregunta: «Oiga, ¿usted es el jefe del fotógrafo?». «Somos amigos», le contesté. «Es que verá, anoche su amigo me propuso que posara para él y yo esta mañana me he gastado todo cuanto tenía en la peluquería y ahora parece que no me quiera pagar». Atención a mi defensa del colega: Lamento de veras lo sucedido, pero te voy a decir algo, con ese sacrificio que tú has hecho poniéndote tan guapa has estropeado toda la plástica y la poética que irradiabas anoche. Andreu querría haberte hecho un homenaje por tu belleza natural. Ahora, tal y como has venido de arreglada no le debes haber interesado en absoluto. Tu rostro, tan maquillado, no le sirve para sus exposiciones reivindicativas del mundo natural. Te ha hecho las fotos por no hacerte un feo. Pero ten la seguridad de que esas fotos no las enseñará jamás. Para Andreu, tu hermoso peinado y tus coloretes suponen un atentado a la naturaleza. Debe de estar enojado.

Fotografía de la colección "Una mirada diversa". / Andreu Castillejos

«Tanmateix sempre he fugit del planfet fácil i he tractat de fer una obra on ressalte per damunt de tot la dignitat artística expressada a través de la meua estima pels marginats y desposseïts de totes les ètnies y cultures del món». (Andreu Castillejos).

Andreu admiraba los libros de fotografía de los grandes reporteros como Robert Capa o Sebastiao Salgado y soñaba con poder editar algunos libros con sus reportajes preferidos. No pudo ser. Pero yo estoy convencido de que antes o después esos sueños de Andreu se harán realidad. Y en el redescubrimiento de su legado, se podrá disfrutar, como en esta colección de fotografías en la UNED, de tanta belleza en un planeta y un artista juntos. Continuará…