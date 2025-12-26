La reforma educativa de Milei atenta contra el progreso

La educación obligatoria y gratuita hasta los 16-18 años es uno de los llamados por el premio Nobel de Economía Armartya Sen “derechos de acceso” necesarios para que personas y países prosperen. Esa educación permite que, independientemente de su origen social o étnico, toda persona disponga de igualdad de oportunidades para desarrollar sus capacidades y elevar su renta, lo que fomenta la equidad y contribuye al crecimiento económico al aumentar el capital humano o número de trabajadores cualificados.

En Argentina, la educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita y existen centros públicos, privados subvencionados parcialmente por el Estado y privados. Un 72 % de los estudiantes entre 4 y 18 años asiste a los públicos; un 20 % a los privados subvencionados y un 7 % a los privados. Frente a este modelo en el que el Estado financia la oferta (los centros públicos y privados con subvención parcial), Milei acaba de proponer una Ley de Libertad Educativa que financia la demanda (cada familia recibirá una cantidad y elegirá el centro donde escolarizar a sus hijos). Para el dirigente anarcocapitalista, el nuevo sistema será más eficiente porque la libertad de elegir hará que los centros mejoren al competir entre sí para captar alumnado.

No negaré que existe un país donde el cheque escolar ha sido eficiente. Se trata de Holanda porque allí se dan estas tres circunstancias: a) la cantidad que recibe cada familia es elevada, lo que permite a los centros públicos y privados cubrir costes y mejorar instalaciones; b) los centros privados concertados tienen prohibido cobrar más de lo establecido por el Estado ya que se les exige ser instituciones sin ánimo de lucro y c) el criterio fundamental para la selección es el código postal, esto es, la proximidad al centro. ¿Cumplirá estos requisitos Milei o copiará el modelo implantado en Chile por Pinochet que modificó en 2015 Michelle Bachelet?

El presidente de Argentina, Javier Milei. / JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

Libertad Avanza es un partido neoliberal que, como el movimiento norteamericano MAGA, posee una fe ciega en el mercado y defiende la reducción del gasto público y el darwinismo social, entendiendo por tal la ideología que sostiene que la desigualdad es natural. Todo lo anterior concuerda con la Ley de Libertad Educativa por razones que expondré con brevedad. La ley deroga un artículo de la antigua que prohibía que el gasto total en educación del Estado y de las provincias fuera inferior al 6 % del PIB. Los presupuestos de 2026 reducen en un 50% el gasto del Estado en educación con respecto a 2023. Bajo estas condiciones, la cantidad asignada a cada familia será necesariamente pequeña. Finalmente, la ley permite que los centros privados obtengan beneficios cobrando a las familias una cantidad mayor que la del cheque y les autoriza a seleccionar libremente a su alumnado.

Es por lo tanto previsible que la reforma de Milei tenga los mismos efectos negativos que la de Pinochet. En Chile, la cantidad recibida por las familias que llevaban a sus hijos a centros públicos fue tan pequeña que estos empeoraron al verse obligados a rebajar los salarios de los profesores y a no renovar sus instalaciones ni sus recursos didácticos. Ello explica que un porcentaje elevado de familias trabajadoras y de clase media realizaran el esfuerzo de pagar una cantidad mayor que la recibida por el Estado para escolarizar a sus hijos en centros privados que, al obtener beneficios, no sólo repartieron dividendos entre sus propietarios, sino que mejoraron su calidad aumentando salarios y renovando sus instalaciones y recursos didácticos - de hecho, el número de alumnos de la privada en primaria y secundaria pasó del 22 % al 48 %-. Como contrapartida, la enseñanza pública sufrió un progresivo deterioro por lo que antes señalé (menos ingresos, menos salarios, nula inversión) y porque, además, tuvo que correr con las dificultades de formar al alumnado procedente de familias con menor renta y cultura.

La Historia Económica demuestra que la igualdad de oportunidades para toda la población ha existido cuando la educación ha sido inclusiva y que el consecuente aumento de la equidad ha contribuido al crecimiento económico al incrementar la dotación de capital humano. Al ser excluyente, la reforma educativa de Milei atentará contra la igualdad de oportunidades de amplios sectores de la población; fomentará la desigualdad y supondrá una rémora para el crecimiento económico al reducir la dotación de capital humano.