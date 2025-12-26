Este último sábado del año se emiten dos resúmenes de esos que vale la pena revisar y guardar en la videoteca, o como se llamen a estas alturas las colecciones de buenos programas televisivos. ‘Informe semanal’, vivito y coleando desde 1973, presenta su resumen del año con las habituales secciones de política internacional, nacional, y sociedad y cultura. En su selección apenas hay tiempo para contener todo el caudal informativo que ha generado el año que concluye, pero en él se dan las pistas para averiguar cuáles fueron las vigas maestras del mismo. Presentado y dirigido por José Carlos Gallardo, el formato resulta corto y sus seguidores continuamos peleando para que se amplíe a los sesenta minutos.

Por otra parte ‘Días de cine’ presenta las que a juicio de sus redactores son las mejores películas, tanto en el terreno nacional como internacional. Es este un programa hecho desde el cariño más absoluto, en donde el equipo realiza un trabajo estajanovista para que todas las ediciones luzcan redondas.

Gerardo Sánchez dirige un formato que en 2026 cumplirá 35 años y que ya se ha convertido en una marca de prestigio. Como spin off de las listas que se confeccionan en este programa de fin de año se instituyeron desde hace trece los premios ‘Días de cine’ que se conceden en el transcurso se una gala durante el mes de enero. Se trata de uno de los eventos más hermosos y sentidos para el público cinéfilo, donde no pueden faltar las coreografías de Chema Marín y donde cada uno de los redactores justifica con maestría la concesión de los galardones de todas las categorías. En medio de la cháchara y el ruido, este sábado tocan dos citas ineludibles.