A falta de suerte, salud

Dice el refrán que mal de muchos, consuelo de tontos. Un dicho que podría aplicarse, sin demasiado esfuerzo, a lo que ocurre cada año en España tras el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional. Millones de personas comprueban que no han sido agraciadas y, casi de forma automática, aparece el consuelo colectivo: «Lo importante es tener salud». Aunque quizá sería más preciso reformularlo y decir: mal de muchos, consuelo de… salud.

Resulta paradójico que reivindiquemos la salud precisamente en unos días en los que la ponemos a prueba de forma sistemática. Excesos, abuso de grasas y azúcares, consumo elevado de alcohol, falta de descanso. Sin embargo, más allá de esta contradicción puntual, el deseo de salud no deja de ser legítimo. El problema surge cuando seguimos sin saber muy bien de qué hablamos cuando hablamos de salud.

Lamentablemente, continúa profundamente arraigada la idea de que la salud es la ausencia de enfermedad. O, peor aún, que la salud es sinónimo de sanidad, de hospital o de médico. Nada más lejos de la realidad. Ninguno de estos elementos es, por sí mismo, salud, ni garantiza necesariamente su presencia. Sin embargo, esta confusión conceptual sigue difundiéndose de forma acrítica desde medios de comunicación, el discurso político y, en ocasiones, incluso desde una parte de los profesionales que asume, desde la exclusividad y la exclusión, el protagonismo único de la salud.

Este reduccionismo tiene consecuencias muy concretas. Es una de las principales causas del uso inadecuado de los servicios sanitarios, del colapso del sistema, de la saturación de las consultas, de la demanda insatisfecha y de la creciente dependencia de la ciudadanía respecto a un sistema que no puede —ni debe— responder a todo. Generando un círculo vicioso difícil de romper. Cuanto más se medicaliza la vida, más se demanda y genera dependencia al sistema, más se tensiona y mayor es la insatisfacción, tanto de quienes prestan la atención como de quienes la reciben.

Y, como suele ocurrir, la culpa acaba recayendo casi exclusivamente sobre los profesionales de la salud. Profesionales desbordados y, en muchos casos, desmoralizados. Pero el problema es mucho más profundo y estructural, y tiene implicaciones que van mucho más allá de los recursos sanitarios, sean de personal o de infraestructuras.

La Organización Mundial de la Salud ya afirmó, en 1948, que la salud no es solo la ausencia de enfermedad. En 1985, propuso una concepción más dinámica, entendiendo la salud como la capacidad de las personas y las comunidades para desarrollar su potencial y afrontar los retos del entorno. Una definición que, sin embargo, y pese al tiempo transcurrido, sigue siendo ampliamente desconocida, ignorada u olvidada por buena parte de la clase política, del periodismo e incluso de parte de los profesionales que, renunciando a serlo de la salud, prefieren denominarse «sanitarios» con idéntica «lógica» con la que hablamos de los sanitarios del cuarto de baño.

Pero es que la salud no depende únicamente de la biología. Las dimensiones mental, social y espiritual influyen de manera determinante tanto en la salud individual como colectiva. Resulta evidente el enorme impacto que tienen las decisiones políticas sobre la salud comunitaria. Vivienda, empleo, educación, migración, urbanismo, movilidad, seguridad, medio ambiente, sostenibilidad o accesibilidad no son cuestiones accesorias: son los llamados determinantes sociales de la salud y constituyen las principales causas de enfermedad, malestar, desigualdad, inequidad o pérdida de bienestar que no se solucionan solo con fármacos.

Desde esta perspectiva, resulta difícil eludir una conclusión incómoda: los responsables políticos son los principales responsables de unos sistemas sanitarios ineficaces e ineficientes, centrados mayoritariamente en la enfermedad y no en la promoción de la salud. Sistemas que no responden a las necesidades reales de la población, no favorecen su autonomía y autocuidado y, además, generan graves problemas estructurales y organizativos que impactan directamente en la calidad de la atención y en la calidad del trabajo profesional. Y que, por supuesto, no se solucionan con privatizaciones más o menos encubiertas.

Por todo ello, quizá lo que deberíamos desear, a falta de suerte en el juego, no sea únicamente «tener salud», sino contar con responsables políticos que dejen de utilizar la salud como instrumento de interés, oportunismo y poder. Políticos que se ocupen de la salud con la responsabilidad, el compromiso, la ética y el conocimiento que exige un bien tan complejo como valioso. Todo lo demás no son más que discursos demagógicos, falacias bien ensayadas y promesas falsas, que lejos de generar salud siguen debilitando los sistemas sanitarios y enfermando a la sociedad.