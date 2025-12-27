Buscar el equilibrio entre el ruido y el silencio es una de las constantes del ser humano. Los amantes del alboroto no son capaces de estar más de un minuto sin recibir estímulos sonoros, sean los que sean, la cuestión es estimularse, frente a los que buscan el silencio en su estado puro para deleite y placer de actividades que son más sosegadas y necesitan de la paz del entorno.

Esta lucha de contrarios acarrea diariamente enfrentamientos sociales, familiares e individuales, por uno u otro posicionamiento. Vivir con ruido o con silencio se convierte en una opción a estudiar despacio para muchas familias que pujan por una de las dos posibilidades a la hora de elegir su residencia habitual.

Los que prefieren el barullo tienden a enraizar en entornos urbanos, donde es imposible desprenderse de una gran cantidad de sonidos que caracterizan a la ciudad. Los más destacados son durante la noche, cuando se supone que todos buscamos la serenidad suficiente para conciliar el sueño y mantenerlo. El ruido en la noche se transmite amplificado por los silencios.

En cambio, seguir los ritmos de la noche silenciosa se vuelve apasionante para los que necesitan armonía, se dejan llevar por una lectura, conversan apaciblemente bajo las estrellas o, simplemente, quieren dormir a la pata la llana sin interrupciones ni sobresaltos indeseados.

Los problemas de sintonía aparecen cuando intercambian sus respectivos hábitats unos y otros, no consiguiendo una adaptación al medio hasta no sufrir varios desvaríos y multitud de inconvenientes. La gran mayoría no consigue acostumbrarse al cambio y vuelven a sus ruidos o sus silencios con el afán de romper las disonancias.

Siempre se ha atribuido al buscador de silencios la cualidad de la inteligencia, posiblemente porque en la ausencia de ruidos se puede encontrar la paz espiritual, la sabiduría, la excelencia personal.

A los ruidosos les encanta jalear el ambiente, aman los alborotos, los zurriburris y les resulta divertido cualquier zipizape. Persiguen la evasión a fuerza de golpes sonoros, ya provengan de estridentes altavoces como de tumultos o gentes vociferando sin ton ni son.

Se les considera menos entrenados en las artes, la intelectualidad o la concentración porque siguen una linealidad absoluta en torno al follón y la algarabía.

Hoy empieza a demostrarse que el silencio puro también es insoportable para el género humano. Estamos construidos para escuchar y si nos introducen en una cámara anecoica con ausencia absoluta de sonido, tendemos a la locura porque nuestro cuerpo busca ansiosamente una fuente de estímulo sonoro que no encuentra y acaba centrándose en el propio cuerpo, deteniéndose en la respiración, los latidos cardiacos o el más mínimo sonido intestinal. Enloquecemos de silencio.