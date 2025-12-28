La disidencia como último acto de lealtad

Hay palabras que, en los partidos políticos funcionan como excomuniones. “Disidencia” es una de ellas. En organizaciones donde el liderazgo personal ha sustituido al liderazgo colectivo, disentir se convierte en un pecado mortal, una falta imperdonable contra la ortodoxia impuesta desde el aparato. No importa que la discrepancia se exprese con respeto, con argumentos o incluso con voluntad constructiva. La reacción es conocida: quien cuestiona, es señalado como desleal. Y, a partir de ahí, la maquinaria se activa. Las cohortes más fervorosas (no necesariamente por convicción ideológica, sino por simple adhesión emocional o por interés al poder coyuntural) se movilizan para amedrentar, silenciar o cancelar al discrepante. La paradoja es que esta reacción, tan poco democrática, se justifica en nombre del partido y la militancia, cuando precisamente la militancia nació para ejercer conciencia crítica, no para renunciar a ella.

La discrepancia, sin embargo, no es algo, ni nuevo ni negativo. Para muchos militantes ha sido una constante vital, casi una forma de estar en política. En algunos casos, incluso, una herencia juvenil: aquella primera lectura que despertó la conciencia política, aquel panfleto libertario que enseñaba que la autoridad debe ser siempre interrogada. Pero más allá de las biografías, lo relevante es el momento presente: el partido socialista atraviesa una situación políticamente delicada y estratégicamente incierta.

Desde la Transición, los liderazgos personales han sido una fuerza poderosa en la política española. Los partidos de masas, “gracias” en parte a esos liderazgos se transformaron en “atrapalotodo”, perdiendo por el camino parte de su esencia transformadora. La figura del líder ha concitado adhesiones electorales que a menudo han pesado tanto como los programas o los valores. Pero esa dinámica, lejos de moderarse, se ha intensificado. Y hoy, los errores no cuestionan tanto a quien ocupa (que también), como es nuestro caso, la Secretaría General, como al propio funcionamiento del partido, que en nombre de una militancia abstracta ha ido vaciando de contenido la militancia real: la que piensa, debate, propone y, cuando es necesario, discrepa.

Mientras tanto, la ultraderecha crece. Y la estrategia del “que viene el lobo” ha perdido eficacia. La sociedad ha normalizado su presencia institucional; el miedo ya no moviliza como antes. Pretender que la simple resistencia será suficiente es una ilusión peligrosa. Y confiar en que los votos perdidos regresarán por inercia, como golondrinas fieles, es desconocer la historia del propio movimiento socialista, que siempre avanzó cuando fue capaz de renovarse, no cuando se atrincheró.

La cuestión, por tanto, no es solo recomponer el gobierno, sino recomponer el partido. Aquellos días de reflexión del Presidente y Secretario General pudieron haber abierto una oportunidad para una renovación profunda. No se aprovechó. Pero la necesidad sigue ahí. Y quizá convenga mirar hacia el norte, hacia modelos orgánicos diferentes como los de algunos partidos de Euskadi (PNV o Bildu), donde la separación entre poder orgánico y poder institucional genera contrapesos saludables y limita las tentaciones personalistas. No se trata de copiar, sino de aprender.

En este contexto, algunos hablarán de “traición”, y otros, cuyo objetivo es igualmente bunquerizar, pero para sus intereses, al partido, recurrirán a etiquetas como “podemización”, un término tan impreciso como útil para descalificar sin pensar. La realidad es más sencilla: en materia de derechos y libertades, buena parte del socialismo ya defendía posiciones avanzadas antes incluso de que existiera Podemos. Lo que hoy está en juego no es una supuesta contaminación ideológica, sino la capacidad del partido para reencontrarse con su tradición democrática interna. Porque la disidencia, cuando no sirve a intereses personales, lejos de ser una amenaza, es a menudo el último acto de lealtad posible. Y esa la lealtad no consiste en asentir, sino en advertir cuando el rumbo se desvía. No consiste en obedecer, sino en recordar que un partido es una comunidad política, no un séquito. Y que sin conciencia crítica, sin debate real, sin contrapesos, cualquier organización corre el riesgo de convertirse en una caricatura de sí misma.

El socialismo español ha sobrevivido a otras crisis igual o más profundas que esta. Pero siempre lo hizo cuando fue capaz de mirarse sin miedo, de corregirse sin rencor y de abrirse sin complejos. Hoy, más que nunca, necesita recuperar esa tradición. No para salvar a un líder, sino para salvarse a sí mismo.