Ha quedado atrás la Navidad, que este año ha venido acompañada de una subida alarmante en los precios, en todo aquello que, a pesar de que ahora se puede consumir durante los doce meses la mayor parte de esos productos, antes eran prohibitivos. Recuerdo cuando se criaba al pavo con mimo para que llegase a estas fechas, y cómo cuando el ave se resistía una vez degollado salía corriendo por el pasillo de la casa queriendo huir con el cuello colgando.

Efectivamente, los días navideños han transcurrido. Antes se vivía ya no solo el primero, sino también el segundo y el tercero, que nos abocaban como en una frenética carrera pedestre hacia San Silvestre, cuya festividad coincide con el último día del año, aunque ahora la carrera que lleva su nombre se adelanta de fechas en numerosas poblaciones. Ahora y antes, entre esos tres días de Navidad y San Silvestre, el calendario nos hace vivir el recuerdo de los Santos Inocentes, considerados como los primeros mártires cristianos, cuya celebración litúrgica se celebraba ya en la segunda mitad del siglo IV, siendo expandida a todo el Orbe. Este suceso hagiográfico que viene descrito en el capítulo segundo del Evangelio de San Mateo lo recuerdo de niño que me llamaba la atención cómo lo narraba mi «Álbum popular de Santoral» (1947). Y, como actualmente prácticamente se ignora todo lo que huela a Historia y sobre todo la Historia Sagrada, he tenido la tentación de transcribir parte del texto que acompaña a la estampa de los Santos Inocentes, por si alguien tuviera que explicarle a algún hijo/a o nieto/a (sobre todo) qué es eso de los Santos Inocentes: «Cuando los Reyes Magos se dirigían a adorar al Niño Jesús, al llegar a Jerusalén preguntaron dónde había nacido el Rey de los judíos. Ello empezó a inquietar al Rey Herodes, el cual, enterado más tarde del prestigio que Jesús empezaba a adquirir ya de pequeño, temió que llegara a privarle a él o a sus hijos del trono que había usurpado. Por ello, ordenó degollar a todos los niños menores de dos años, siendo sacrificados millares de inocentes que la Iglesia desde siempre ha considerado como mártires. Jesús se salvó por la huida a Egipto, ordenado a San José en sueños por un ángel».

El Arte ha prestado atención a ese suceso, encontrando varios ejemplos en la pintura, tales como en las obras de Luca Giordano (1663), Antonio Gómez Cros (1855) o Rosario de Velasco Belausteguigoiti. Esta última en su trabajo La matanza de los inocentes, de 1936, elabora una obra de claro contenido político basándose en la temática religiosa del hecho evangélico. Por supuesto que en escultura hay muchos ejemplos recordando a los Santos Inocentes que se han visto reflejados incluso en los tradicionales belenes. En mi caso, aún conservo alguna figura de barro de mi belén de niño que por entonces me apesadumbraba al ver en alguna de ellas a una madre de rodillas con los brazos suplicando al cielo piedad o a un soldado sujetando con la mano a un niño cabeza abajo y en la otra un cuchillo.

Pero como Santos Inocentes se les ha aplicado a otros personajes que han sido protagonista de la explotación en todos los sentidos, en un drama social rural. Ejemplo de ello, la novela de Miguel Delibes que fue llevada al celuloide en 1984, dirigida por Mario Camus e interpretada genialmente por Paco Rabal, Alfredo Landa y Juan Diego, que nos dejó en el recuerdo aquella frase del primero: «Milana bonita».

Pero los Santos Inocentes, precisamente por su inocencia, trajeron a la historia lo que se pasó a denominar como inocentada. Principalmente, que no es otra cosa más que una broma, que se le gasta a alguien en este día, 28 de diciembre, o un engaño chusco en que alguna persona cae por descuido o falta de malicia. Esto último nos hace recapacitar si dicha falta de malicia es por parte del receptor o por el que pudiera generar el engaño, lo que hace que la inocentada no es privativa del 28 de diciembre, sino que se expande todos los días con las redes sociales, en la que los inocentes caen, incluso, en estafas que son denunciables. Recuerdo que siendo niño, estas inocentadas quedaban reducidas en colgar a algún amigo un monigote de papel en su espalda cuando estaba distraído. Con los años, dichas inocentadas pasaban a ser gastadas por bromas con el teléfono con cualquier motivo. Desde hace algún tiempo, mi café matutino suelo tomarlo en Alicante cerca de mi casa en el «Bar de Nacho», en la calle Churruca. Lo regenta un joven chino venido a España en 2008 y que ha conseguido elaborar una tortilla de patatas insuperable. Recuerdo como una inocentada fuera en su fecha de diciembre cuando le pregunté: «Nacho, cómo te llamas en tu lengua natal» y me contestó muy serio: «Iñaqui», y pensé: «Un chino vasco». La verdad es que me hizo gracia y consideré que su respuesta era propia de una inocentada. Ahora, bien, dejando el tema claro, ya sé cómo se llama en chino: Wenquiang Xu, y él con amabilidad nos hace disfrutar de un excelente café mañanero.

Y siguiendo con inocentadas, hay veces en la vida que esta pone ante nuestros ojos hechos callejeros relacionados con la salud pública que te hacen pensar que si realmente es cierto o una mala experiencia. Hace pocos días a las diez de la mañana me dirigía a cumplir con el ritual cafetero, y en el trayecto vi «un indigente» (palabra que no me gusta, pues creo que sería mejor decir que es una persona que las situaciones le han hecho llevar una vida desestructurada). Pues bien, entre dos contenedores estaba miccionando, por decirlo más fino y no utilizar orinando o meando. Al ver este espectáculo de día y con sol, viniendo hacía mí algunas señoras, me tomé la libertad de indicarle que eso no se debía hacer, pues si lo veía la policía lo multaba. Y el individuo me replicó: «Si los perros mean en la calle, yo por qué no puedo hacerlo». Y le contesté que él no era un perro. Y me dijo: «Si los perros mean en la calle, yo también puedo». Esto es real y la conversación la veo como una inocentada por no pensar otra cosa.

Regresemos al calendario y miremos hacia el final de año y completemos algunas cosas brevemente que nos quedaron de La Riá en el tintero de aquel año 2005, y que no tienen nada que ver con las inocentadas. Por diciembre se anunciaba la inminente fumigación contra las plagas de garrapatas, denunciadas por los vecinos de la calle Tormo de Haro en el barrio de La Ocarasa, debidas, al parecer, a los animales de los circos que se instalan en dicha calle. Con respecto a la faceta circense, en dicha zona en el mes de abril actuaba el Circo Quirós, de Rody Aragón, y en octubre junto a la gasolinera de San Cayetano hacía lo propio la compañía Berlín Cirkus.

El domingo 18, después de 16 jornadas imbatido, el Orihuela C.F. caía derrotado por 1 a 0 en La Unión. A pesar de perder, terminaba dicho año como líder de su grupo, encontrándose dentro de los equipos que promocionan a Segunda División B. Una semana antes, en el campo municipal de Los Arcos, antes del partido que enfrentaba al Orihuela F.C. contra el Mazarrón, se presentaba el Himno del Orihuela F.C., música de Jorge Mateos y letra de José Augusto Rodríguez e interpretado por el Grupo de Cantores de la Pasión Primitiva Federico Rogel.

Ya queda poco. Estamos escasamente a tres días de San Silvestre, y al día siguiente llega 2026. Suplicaremos al Niño o a San Judas Tadeo ser agraciados en su sorteo, pues lo que es con el Gordo de Navidad solo un reintegro. No es una inocentada, ya que, de serlo, diría que somos millonarios a pesar del 20% que se queda el fisco. Próspero Año Nuevo.