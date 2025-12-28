L’Avinguda de la Mare de Déu: memoria viva de un pueblo

Las tradiciones culturales y lingüísticas no son simples herencias del pasado: son el alma de los pueblos. En ellas se refugian la identidad, el sentido de pertenencia y la memoria colectiva. Cuando un pueblo celebra sus costumbres, cuando se reconoce en sus fiestas y símbolos, no solo recuerda: se reafirma. Las verdaderas tradiciones no envejecen ni se extinguen; no se convierten en decorado ni en folclore. Echan raíces. Se convierten en una forma de estar en el mundo, en una manera de reconocernos cuando todo alrededor cambia demasiado deprisa.

En Elx, pocas tradiciones poseen una fuerza tan profunda y unificadora como el Misteri d’Elx y la Venida de la Mare de Déu desde la playa del Tamarit. No son relatos legendarios: son historias de fe que se celebran y transmiten de generación en generación como una llama que nunca se apaga. La Venida fue alegría para los cristianos de entonces, sigue siendo refugio para los de hoy y será esperanza para quienes vengan. Es un hecho espiritual que halló morada en el corazón del pueblo y que, más de seis siglos después, continúa latiendo con la misma intensidad.

Las crónicas nos devuelven al amanecer del 29 de diciembre de 1370. Francesc Cantó recorre a caballo las playas húmedas por el rocío y salpicadas de salitre. El mar, como siempre, lo envuelve todo. Y es entonces cuando divisa, flotando entre las ondas, un arca misteriosa. Juan de Villafañe lo dejó escrito en su compendio histórico: «Daba fin a su carrera el año de la humana redención, 1370, cuando el 29 de diciembre un vecino de la Villa de Elche encontró un arca que venía destinada a Elche y después supo que contenía la imagen de la Virgen de la Asunción». Pronto se pregonó, por el Consell Municipal, un bando que invitaba al pueblo a salir al encuentro de aquel tesoro: «traure el tresor encontrat i que, plens d’alegria, regne l’entusiasme».

Desde entonces, cada 28 de diciembre, Elx vuelve a mirarse en el reflejo antiguo con el mismo entusiasmo. Porque la Venida no es solo una representación ni un relato piadoso: es el pasado avanzando desde el mar hasta el corazón de la ciudad, vestido de sal, de viento y de emoción.

La respuesta a este acontecimiento no reside solo en la fe, aunque la fe sea su columna vertebral. Reside también en el fervor colectivo, en la identidad que se renueva. Somos pueblo cuando celebramos juntos, cuando caminamos hacia un mismo símbolo, cuando reconocemos un relato común como propio. Estas tradiciones cumplen además una función educativa esencial. Transmiten enseñanzas de moralidad, ética e historia, no desde la teoría, sino desde la emoción compartida. Las fiestas y rituales son espacios de aprendizaje colectivo donde se relatan acontecimientos que forman la conciencia y el alma de un pueblo.

Matías Segarra

El hilo invisible de la tradición

Muchas celebraciones hunden sus raíces en el pasado más remoto, y los atuendos incorporan símbolos que mantienen vivo un legado ancestral. Vestir la tradición es habitar la memoria. Por ello, cada gesto que forma parte de la Venida posee un sentido profundo. La vestimenta festiva no es un mero adorno, está íntimamente ligada a la historia y la cultura de la comunidad. Los trajes tradicionales del “Consell” municipal, la de los heraldos, los colores, los escudos y los símbolos que acompañan a Cantó no son detalles secundarios: son fragmentos de historia aún palpitantes. Reflejan creencias, valores y jerarquías simbólicas transmitidas a lo largo del tiempo. Alterarlos sin reflexión, por un esteticismo superficial o ungido de ideología, implica quebrar una continuidad que ha dado sentido a generaciones enteras. Porque la estética de una fiesta no es solo estética: es memoria en movimiento, un puente entre el ayer y el hoy. Elx ha sabido siempre que preservar la tradición no es anclarse al pasado, sino sostener el hilo invisible que une a los vivos con quienes nos precedieron. Las festividades, el relato compartido y la repetición de gestos generación tras generación enseñan, forman y fortalecen moralmente a la colectividad. Y la Venida es uno de esos momentos en que la ciudad se encuentra consigo misma.

Elx siempre ha comprendido que preservar la tradición no es inmovilizarla, sino cuidarla con conciencia. Las celebraciones, la transmisión de relatos y vestiduras, la repetición de los gestos: todo educa, forma y cohesiona. Las tradiciones son, en definitiva, un lenguaje común que enseña a reconocernos como somos, formando parte de una misma historia.

El día de Cantó

Cada 28 de diciembre, cuando Cantó vuelve a cabalgar desde la playa, regresan el rumor del mar, la arena y el viento, pero también la emoción de quienes esperan. Vuelve el arca cargada de significado. Y con ella, la certeza de que Elx encuentra en esta celebración no solo un hecho religioso, sino un acto de afirmación colectiva, una brújula espiritual que lo orienta desde hace más de seiscientos años. Ese mismo rumor antiguo del mar sigue anunciando hoy la llegada del arca, como entonces, y renueva los ecos de la arena y del viento. Francesc Cantó vuelve a avisar al pueblo, y el pueblo, fiel a su memoria, reconoce en la Venida no solo una fiesta, sino un acto profundo de identidad compartida. Así, Elx responde, hoy como siempre, con alegría y dignidad al mensaje de esperanza que llega desde el mar

Regresa el mar con su rumor antiguo, regresan los ecos de la arena y del viento, regresa el arca cargada de sentido. Y con ella renace la emoción de un pueblo que reconoce en la Venida no solo una fiesta, sino un acto profundo de identidad colectiva. Hoy, como entonces el arca llega por el mar. Hoy como entonces, Francesc Cantó avisa al pueblo. Y hoy, como siempre, Elx responde con alegría y con dignidad la llegada de Cantó con su mensaje de esperanza.

Porque mientras la Mare de Déu siga llegando a nuestras playas, nada esencial se habrá perdido.

¡Que regne l’entusiasme!